Remy Ramjiawan

Zondag 23 april 2023 15:53 - Laatste update: 15:53

Waar de toekomst van Lewis Hamilton ligt, dat is nog even koffiedik kijken. Voor Haas-teambaas Guenther Steiner is de Brit een interessante optie, maar hij grapt bij Metro dat als Hamilton in de kleuren van het Amerikaanse team wil rijden, dan moet Mercedes-teambaas Toto Wolff het rijkelijke salaris van de zevenvoudig kampioen blijven ophoesten.

Steiner is de afgelopen weken op promotietour gegaan voor zijn nieuwe boek: Surviving to Drive. Het is een knipoog naar de succesvolle docuserie van Netflix, Drive to Survive. Steiner is één van de sterren van de show geworden, aangezien hij in het relatief nette programma, geen blad voor de mond neemt. In het nieuwe boek gaat hij in op de verhalen binnen de koningsklasse, maar dan vanuit zijn perspectief en bij het Britse medium gaat in op de toekomst van zevenvoudig kampioen Hamilton.

'Toto betaalt'

De 38-jarige Mercedes-coureur heeft de intentie uitgesproken om bij het Duitse team te blijven. Hoewel Steiner gelooft dat Hamilton zijn contract gaat verlengen, heeft hij toegegeven dat hij de Brit best wil overnemen, maar wel op één voorwaarde: "Als Toto zijn salaris betaalt, ja absoluut! Dat moet je nu schrijven! Als Toto vraagt waarom hij het salaris moet betalen, zeg ik: "Omdat het moet!" De Italiaan kwam de afgelopen weken in opspraak door zijn uitlatingen over Mick Schumacher, maar beet van zich af.

Andere opties

Dat de toekomst van Hamilton niet bij Haas zal liggen, daar zijn de meningen wel over verdeeld. Toch lijkt Ferrari te flirten met de 38-jarige coureur, al is dat tot op heden nog gebaseerd op geruchten. Steiner verwacht dat Hamilton uiteindelijk 'gewoon' bij Mercedes zal blijven. "Ik denk dat hij blijft. Hij is een Mercedes-man. Welke andere opties heeft hij? Alle andere teams hebben hele sterke coureurs. Max [Verstappen] zit bij Red Bull, Fernando [Alonso] zit bij Aston Martin en Charles Leclerc zit bij Ferrari", aldus Steiner die geen plek voor de Brit ziet bij de andere teams.