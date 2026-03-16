Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaat er alles aan doen om te voorkomen dat de teams nog meer tijd krijgen voorafgaand aan de start van een race. Ferrari heeft de zaken met de startmotor nu eenmaal goed voor elkaar en de Fransman stelt dat de concurrentie nu via allerlei reglementswijzigingen hun onkunde probeert recht te breien.

Hoewel Mercedes anno 2026 over de beste power units beschikt, komt de Ferrari-motor bij de start juist het beste weg. Dat heeft te maken met het opbouwen van de turbodruk. Door het wegvallen van de MGU-H in de nieuwe powerunit moeten de coureurs hun turbodruk zelf preciezer regelen. Ferrari heeft een kleinere turbo in de motor zitten dan de concurrentie en dus is deze simpelweg eerder op druk. Daardoor komen Charles Leclerc en Lewis Hamilton, maar ook de andere teams met een Ferrari-motor, als een kogel van de lijn zodra de startlichten doven.

Vijf seconden extra

Om eventuele problemen tegen te gaan heeft de FIA een nieuwe procedure toegevoegd aan de start. Zo verschijnt er vijf seconden lang het bord 'Pre-start' met blauw licht. Dat is het moment waarop de coureurs de turbodruk kunnen verhogen. In gesprek met Corriere dello Sport legt Vasseur uit dat er teams zijn die dit moment willen vergroten, maar hij gaat er alles aan doen om dat tegen te houden.

Ferrari lichtte andere teams in 2025 al in

"Meer seconden toevoegen voordat de startlichten uitgaan? Ik denk dat we de startprocedure al ingrijpend hebben aangepast met de vijf seconden pre-start", zo legt hij stellig uit. Voor die houding wijst hij naar zijn eerdere handelen: "Een jaar geleden ben ik naar de FIA gegaan om iedereen te waarschuwen dat de start moeilijk zou worden met deze regels, en toen kreeg ik te horen dat je de auto zo moet ontwerpen dat hij aan het reglement voldoet, en niet het reglement moet aanpassen aan de auto."

Discussie gesloten

Met die informatie is het team simpelweg aan de slag gegaan, terwijl de rivalen daar blijkbaar minder rekening mee hebben gehouden: "Wij hebben dat gedaan: we hebben de auto zo ontworpen dat hij aan het reglement voldoet en nu helpen zelfs die vijf seconden ons niet. Wat mij betreft is de discussie over de starts gesloten."

