Red Bull, couple, socials

Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media

Red Bull, couple, socials — Foto: © IMAGO x X @ vertappw1n

Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor een Australische fan van Max Verstappen en Red Bull Racing maakt het Oostenrijkse team een speciale uitzondering. Zo meldt de pasgetrouwde bruid dat haar man een groot fan is en heeft gespaard voor een huwelijksreis naar Japan. Die reis zou pas echt geslaagd zijn met een setje paddockpassen.

Op sportief vlak zal Red Bull Racing flink aan de bak moeten voor de Japanse Grand Prix. In China liet het Oostenrijkse team namelijk zien dat het nog een aanzienlijk gat heeft richting Mercedes. Daarnaast waren er wederom problemen met de Red Bull Ford-powerunit. Verstappen moest uiteindelijk de wedstrijd in Shanghai staken, terwijl Isack Hadjar na een spin in de openingsronde uiteindelijk als achtste over de streep wist te komen.

Oproep aan Red Bull

De pijlen staan nu gericht op het raceweekend in Suzuka. De volgende Grand Prix zal namelijk plaatsvinden in Japan. Een Australisch stel dat onlangs is getrouwd meldt op X: "Hé Red Bull Racing!! Ik weet dat het een kleine kans is, maar mijn man en ik gaan op huwelijksreis naar Japan, speciaal voor de GP! Ik zou hem graag verrassen met paddockpassen, mocht je er nog een paar over hebben? Hij heeft er hard voor gewerkt om ervoor te zorgen dat ik hier kon zijn en ik zou het graag goedmaken. Mijn man had drie banen naast zijn voltijdstudie en heeft deze huwelijksreis zelf gefinancierd toen ik dacht dat we er geen zouden kunnen hebben. Hij weet hoeveel Max voor me betekent en ik zou dankbaar zijn voor alles wat ik kan doen om zijn ervaring speciaal te maken."

Daarbij maakt ze ook een knipoog naar de vele influencers die soms op de startgrid staan, in plaats van echte fans: "Ik ben veel leuker dan een influencer die geen verstand van zaken heeft, zet me maar in de coachingsstoel." Red Bull Racing kan na het betoog niets anders dan de echte fan belonen met de paddockpassen: "Gefeliciteerd! Check je DM's."

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • 12 maart 2026 20:27
  • 8
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

  • 17 minuten geleden
  • 1
The Daily Mail: 'F1 lachend om Verstappen, regels blijven voorlopig'

The Daily Mail: 'F1 lachend om Verstappen, regels blijven voorlopig'

  • Vandaag 11:20
  • 7
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"

Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"

  • Gisteren 16:49
  • 26
Wolff wijst naar Red Bull: 'Zelfs Max zou dat toegeven' | GPFans News

Wolff wijst naar Red Bull: 'Zelfs Max zou dat toegeven' | GPFans News

  • 3 uur geleden
  • 3
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

  • 14 maart 2026 05:46
  • 5

Net binnen

15:27
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'
14:58
'Ferrari grijpt kans na afgelaste GP's in Midden-Oosten: team zit niet stil tijdens 'lentestop''
14:25
Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen
13:22
Wennemars over Verstappen: 'Dit is gewoon een winnaar die verliest'
12:50
Doornbos somber over kansen Verstappen: 'Wereldkampioen wordt hij sowieso niet'
F1-nieuws

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten" Max Verstappen

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

3 uur geleden
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit" MAX VERSTAPPEN

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

Vandaag 10:20 3
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt" Lewis Hamilton

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Vandaag 09:20 7
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet" Max Verstappen

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Vandaag 08:29 26
