Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media
Voor een Australische fan van Max Verstappen en Red Bull Racing maakt het Oostenrijkse team een speciale uitzondering. Zo meldt de pasgetrouwde bruid dat haar man een groot fan is en heeft gespaard voor een huwelijksreis naar Japan. Die reis zou pas echt geslaagd zijn met een setje paddockpassen.
Op sportief vlak zal Red Bull Racing flink aan de bak moeten voor de Japanse Grand Prix. In China liet het Oostenrijkse team namelijk zien dat het nog een aanzienlijk gat heeft richting Mercedes. Daarnaast waren er wederom problemen met de Red Bull Ford-powerunit. Verstappen moest uiteindelijk de wedstrijd in Shanghai staken, terwijl Isack Hadjar na een spin in de openingsronde uiteindelijk als achtste over de streep wist te komen.
Oproep aan Red Bull
De pijlen staan nu gericht op het raceweekend in Suzuka. De volgende Grand Prix zal namelijk plaatsvinden in Japan. Een Australisch stel dat onlangs is getrouwd meldt op X: "Hé Red Bull Racing!! Ik weet dat het een kleine kans is, maar mijn man en ik gaan op huwelijksreis naar Japan, speciaal voor de GP! Ik zou hem graag verrassen met paddockpassen, mocht je er nog een paar over hebben? Hij heeft er hard voor gewerkt om ervoor te zorgen dat ik hier kon zijn en ik zou het graag goedmaken. Mijn man had drie banen naast zijn voltijdstudie en heeft deze huwelijksreis zelf gefinancierd toen ik dacht dat we er geen zouden kunnen hebben. Hij weet hoeveel Max voor me betekent en ik zou dankbaar zijn voor alles wat ik kan doen om zijn ervaring speciaal te maken."
Daarbij maakt ze ook een knipoog naar de vele influencers die soms op de startgrid staan, in plaats van echte fans: "Ik ben veel leuker dan een influencer die geen verstand van zaken heeft, zet me maar in de coachingsstoel." Red Bull Racing kan na het betoog niets anders dan de echte fan belonen met de paddockpassen: "Gefeliciteerd! Check je DM's."
