De kop is eraf in het nieuwe Formule 1-tijdperk, maar achter de schermen wordt er al volop gesproken over de nodige aanpassingen aan de huidige reglementen. De eerste twee races van dit jaar hebben voor de nodige stof tot nadenken gezorgd bij zowel de teams als de FIA. Om die reden hebben de Formule 1-teambazen een overleg gepland in de periode tussen de Grands Prix van China en Japan om te discussiëren over mogelijke, kleine aanpassingen in de reglementen.

Volgens De Telegraaf-journalist Erik van Haren is het doel van dit overleg om de eerste drie raceweekenden van dit seizoen eens goed langs de meetlat te leggen. Hoewel er in Shanghai is geracet, wordt er pas na de Grand Prix van Japan echt de tijd genomen om de balans op te maken. Het overleg tussen de races in Azië moet de weg vrijmaken voor verfijningen die het spektakel op de baan moeten verbeteren en de huidige kinderziektes van de nieuwe generatie auto's moeten aanpakken.

Energiemanagement en batterijgebruik

Een van de grootste pijnpunten die tijdens de eerste weekenden naar voren is gekomen, is de manier waarop coureurs met hun hybride-systemen moeten omgaan. Er klinkt vanuit de paddock veel onvrede over het energiemanagement, waarbij coureurs klagen dat ze "passagiers" zijn van hun batterijsystemen. Vooral op de lange rechte stukken blijken de batterijen van de MGU-K volledig leeg te raken, wat leidt tot gevaarlijke snelheidsverschillen. De FIA zal tijdens het geplande overleg de eerste data van de nieuwe auto's evalueren om te kijken of er ingegrepen moet worden.

Grote evaluatie na Japan

Naast het energiemanagement staan er ook andere zaken op de agenda voor de teambazen volgens geruchten. Zo wordt er gesproken over een verlenging van de FP1-sessies tijdens sprintweekenden en een herziening van de startprocedure, omdat de nieuwe motoren meer tijd nodig hebben om op bedrijfstemperatuur te komen. Hoewel de eerste gesprekken dus al op korte termijn plaatsvinden, zal de echte analyse pas later deze maand volgen. Na de race op Suzuka is er namelijk meer tijd om de balans op te maken en te bepalen welke koers de sport de rest van dit kalenderjaar gaat varen.

Na Grand Prix van Japan is er meer tijd om balans op te maken en de eerste drie race-weekenden langs meetlat te leggen. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) March 15, 2026

