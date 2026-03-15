'Overleg tussen teambazen over aanpassingen tussen China en Japan'
'Overleg tussen teambazen over aanpassingen tussen China en Japan'
De kop is eraf in het nieuwe Formule 1-tijdperk, maar achter de schermen wordt er al volop gesproken over de nodige aanpassingen aan de huidige reglementen. De eerste twee races van dit jaar hebben voor de nodige stof tot nadenken gezorgd bij zowel de teams als de FIA. Om die reden hebben de Formule 1-teambazen een overleg gepland in de periode tussen de Grands Prix van China en Japan om te discussiëren over mogelijke, kleine aanpassingen in de reglementen.
Volgens De Telegraaf-journalist Erik van Haren is het doel van dit overleg om de eerste drie raceweekenden van dit seizoen eens goed langs de meetlat te leggen. Hoewel er in Shanghai is geracet, wordt er pas na de Grand Prix van Japan echt de tijd genomen om de balans op te maken. Het overleg tussen de races in Azië moet de weg vrijmaken voor verfijningen die het spektakel op de baan moeten verbeteren en de huidige kinderziektes van de nieuwe generatie auto's moeten aanpakken.
Energiemanagement en batterijgebruik
Een van de grootste pijnpunten die tijdens de eerste weekenden naar voren is gekomen, is de manier waarop coureurs met hun hybride-systemen moeten omgaan. Er klinkt vanuit de paddock veel onvrede over het energiemanagement, waarbij coureurs klagen dat ze "passagiers" zijn van hun batterijsystemen. Vooral op de lange rechte stukken blijken de batterijen van de MGU-K volledig leeg te raken, wat leidt tot gevaarlijke snelheidsverschillen. De FIA zal tijdens het geplande overleg de eerste data van de nieuwe auto's evalueren om te kijken of er ingegrepen moet worden.
Grote evaluatie na Japan
Naast het energiemanagement staan er ook andere zaken op de agenda voor de teambazen volgens geruchten. Zo wordt er gesproken over een verlenging van de FP1-sessies tijdens sprintweekenden en een herziening van de startprocedure, omdat de nieuwe motoren meer tijd nodig hebben om op bedrijfstemperatuur te komen. Hoewel de eerste gesprekken dus al op korte termijn plaatsvinden, zal de echte analyse pas later deze maand volgen. Na de race op Suzuka is er namelijk meer tijd om de balans op te maken en te bepalen welke koers de sport de rest van dit kalenderjaar gaat varen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China
- 12 maart 2026 14:18
- 9
FIA ziet "ernstige veiligheidsovertreding" en roept F1-coureur op het matje in China
- 13 maart 2026 08:29
- 5
FIA doet onderzoek naar Red Bull na Sprint, deelt boete en tijdstraf aan concurrentie uit
- Gisteren 06:35
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"
Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli
Net binnen
Management Colapinto doet oproep aan fans: "Geen haat of doodsbedreigingen"
- 40 minuten geleden
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
- 1 uur geleden
Verstappen had naar Mercedes moeten gaan volgens Doornbos: "Iedereen verklaarde mij voor gek"
- 1 uur geleden
- 2
Brown lanceert statement na McLaren-domper in China en wijst naar Mercedes
- 1 uur geleden
Red Bull annuleert persmoment met Mekies na dramatisch weekend in China
- 2 uur geleden
- 3
Wolff weet waar probleem Red Bull zit: "Zelfs Max zal dat erkennen"
- 2 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- Gisteren 11:00
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart