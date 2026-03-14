Frijns steunt Verstappen: 'Ik geef Max nog gelijk ook, nu is de FIA in paniek'
Frijns steunt Verstappen: 'Ik geef Max nog gelijk ook, nu is de FIA in paniek'
Robin Frijns springt in de bres voor Max Verstappen en geeft hem groot gelijk met zijn kritiek op de huidige reglementen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen vergeleek de nieuwe generatie auto's eerder dit jaar al met 'Formule E op steroïden'. Frijns, die jarenlang in de elektrische klasse uitkwam, snapt hem wel.
Frijns laat in gesprek met De Telegraaf weten dat hij de vergelijking van Verstappen volledig begrijpt. "Eigenlijk ben ik het wel met Max eens, moet ik bekennen", zo stelt de coureur. Volgens de Limburger, die in het verleden testcoureur was voor Sauber en Caterham, lijken de technische karakteristieken van de huidige Formule 1-auto's te veel op die van de Formule E. "De vergelijking snijdt ook wel hout. Je hebt een auto met heel veel vermogen, maar wel voor een heel korte tijd. Want dan moet je de batterij weer opladen. Dus ik voel me zeker niet aangevallen. Ik geef Max nog gelijk ook."
Gemaakte inhaalacties
Een groot punt van kritiek is de manier waarop coureurs elkaar tegenwoordig passeren op de baan. Waar inhaalacties voorheen het resultaat waren van uitremmen en positionering, voelt het nu volgens Frijns kunstmatig aan. "Kijk alleen vorige week al hoe vaak George Russell en Charles Leclerc elkaar hebben ingehaald in Melbourne. Sommige fans vinden dat leuk, dat kan. Ik niet. Het zijn gemaakte inhaalacties, die je ook in de Formule E ziet", aldus Frijns. "De nieuwe generatie vindt dat misschien leuk. Die wil actie en sensatie zien. Maar de daadwerkelijke autosportfan raak je op deze manier kwijt." Frijns vergelijkt de huidige gang van zaken zelfs met een wielrenwedstrijd om het tactische sparen van energie te duiden. "Vergelijk het met een wielrenwedstrijd. Iedereen zit in het peloton en zit te wachten en te sparen. En als iemand vertrekt, springt iedereen er achteraan. Nu komt er een vierde generatie Formule E-auto en wat denk je? Verhogen ze het naar 800 kilowatt. Die auto’s trekken retesnel op en daar pronken ze mee, maar voor het racen is het niet bevorderlijk."
FIA in paniek
De FIA lijkt volgens Frijns de grip op de situatie te verliezen. Hoewel de bond na dit weekend in China conclusies wil trekken en hint op mogelijke wijzigingen, denkt de Nederlander dat de problemen al veel eerder voorkomen hadden kunnen worden. "Ik denk dat ze niet goed naar de teams en rijders hebben geluisterd drie jaar geleden, toen het al over deze reglementen ging. Nu is het 5 voor 12 en raken ze bij de FIA in paniek", zo klinkt het kritisch. "Het probleem is alleen: alles wat ze nu gaan doen, maakt de auto langzamer. Ze hebben zichzelf in de vingers gesneden. Als ze het batterijvermogen als het ware terugschroeven, houd je minder pk’s over. En dan gaan mensen weer zeuren dat de auto’s zes of zeven seconden trager zijn dan vorig jaar."
