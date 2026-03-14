Hamilton gevraagd naar advies voor Antonelli: "Dat heeft hij niet nodig"
Lewis Hamilton ziet duidelijke gelijkenissen tussen zijn eigen stormachtige debuut in de Formule 1 en de huidige situatie van Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes. De jonge Italiaan schreef geschiedenis op het Shanghai International Circuit door op negentienjarige leeftijd de jongste polesitter ooit te worden.
Hamilton, die inmiddels voor Ferrari uitkomt maar de verrichtingen bij zijn voormalige werkgever nauwgezet volgt, werd na de kwalificatie gevraagd welk advies hij voor de jonge debutant heeft in de strijd met teamgenoot George Russell. De prestatie van Antonelli in China is indrukwekkend, zeker omdat hij zijn ervaren teamgenoot Russell wist te verslaan. Terwijl Russell de tweede tijd noteerde, was het Antonelli die de felbegeerde eerste startplek opeiste. Hamilton start de race op zondag vanaf de derde positie, vlak voor zijn teamgenoot Charles Leclerc. De dominantie van Mercedes aan het begin van dit nieuwe tijdperk doet denken aan de periode waarin Hamilton zelf grote successen vierde met de Zilverpijlen.
Vergelijking met 2007
Hamilton herinnert zich zijn eigen start bij McLaren, waar hij als rookie direct de strijd aan moest gaan met een gevestigde orde. "Ik weet het niet, het zijn verschillende scenario's maar misschien zijn er wat gelijkenissen. Ik was natuurlijk een rookie tegenover een tweevoudig wereldkampioen die er destijds al heel erg lang bij was", zo blikt de Brit terug op zijn beginjaren. In die tijd vocht Hamilton een felle interne strijd uit met Fernando Alonso, waarbij beide coureurs uiteindelijk op een gelijk aantal punten eindigden in het kampioenschap.
Geen advies nodig
Hoewel de druk bij een topteam als Mercedes enorm is, is Hamilton van mening dat Antonelli geen lessen van hem nodig heeft om Russell te kunnen verslaan. "Ik denk niet dat hij advies nodig heeft, hij heeft zojuist pole position gepakt. Er is dus eigenlijk niets dat ik aan hem kan doorgeven", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton is onder de indruk van de snelheid die de jonge Italiaan direct aan de dag legt, ondanks de technische superioriteit waar Mercedes momenteel over beschikt in de kwalificaties. "Hij beschikt over alle wijsheid die hij nodig heeft en ik denk dat het gewoon belangrijk is om ervan te genieten. Ga door met wat je doet, houd je hoofd koel, blijf pushen en geef niet op. Dat is duidelijk de manier waarop hij werkt. Ik weet zeker dat hij het geweldig zal doen", zo klinkt het bemoedigend.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
