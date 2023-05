Oud-wereldkampioen Hill: "Uitspraken Alonso hebben hem veel vrienden gekost"

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 16:34

Damon Hill stelt dat Fernando Alonso door de jaren heen behoorlijk wat Formule 1-vrienden heeft verloren. Hij vertrok met slaande deuren bij McLaren en ook Ferrari leek hem zat, maar waar lag dat aan?

Alonso werd wereldkampioen met Renault in 2005 en 2006, alvorens hij overstapte naar McLaren. Daar had hij het binnen de kortste keren aan de stok met teambaas Ron Dennis, dus een jaar later zat hij ‘gewoon’ weer in de Renault. Na een mislukte periode bij Ferrari probeerde hij het nogmaals bij McLaren, maar nadat hij de Honda-motor bestempelde als ‘GP2-engine’, kwam het ook daar niet meer goed.

Artikel gaat verder onder video

“Met die belediging is hij veel vrienden verloren”, vertelt Hill in de F1 Nation podcast. “Maar ik denk dat hij een openbaring heeft gehad. Hij is helemaal omgedraaid en lijkt te begrijpen dat hij mensen tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Dat heeft zijn loopbaan beschadigd en heeft hem titels gekost: hij had er vier of vijf kunnen hebben in plaats van twee.”

“Hij gedraagt zich nu voorbeeldig, of misschien is hij echt veranderd. Ik hoop op het laatste. Ik denk dat hij volwassener is en daarmee een enorme toevoeging is voor de sport”, aldus Hill, die daarmee uitspreekt wat Alonso onlangs ook al leek te beseffen. “Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar natuurlijk verander je als je 13 jaar ouder bent. Je ziet dingen anders”, gaf de Spanjaard toe.

Vooral het seizoen 2007 zit hem nog best wel dwars. “Ik heb al vaak gezegd dat ik vind dat het team destijds niet goed werd aangestuurd. We hadden een heel snelle auto, maar slaagden er toch nog in om te verliezen van de Ferrari’s.”