Antonelli during Friday in Shanghai

Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Kimi Antonelli kreeg een tijdstraf van 10 seconden tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van China. Deze werd door de stewards uitgedeeld, omdat hij Isack Hadjar had geraakt tijdens de openingsronde. In een statement van de FIA leggen ze precies uit waarom Antonelli schuldig werd bevonden.

Antonelli ving de zaterdagsrace op het Shanghai International Circuit aan vanaf de tweede plaats, maar maakte een belabberde start mee. Hij viel terug naar ongeveer de achtste positie, terwijl Hadjar op zijn softs juist goed weg was gekomen. In de krappe zesde bocht leek de jonge Italiaan zijn rempunt te missen en hij knalde tegen de zijkant op van Hadjar. De teamgenoot van Max Verstappen kon weg wel vervolgen, maar had flinke schade aan de vloer. Antonelli kon zijn straf incasseren bij een pitstop tijdens de safety car voor Nico Hülkenberg en kwam als vierde aan de finish. Hadjar viel terug naar P15.

Wel een tijdstraf, maar geen strafpunten

De stewards deelden dus een tijdstraf van 10 seconden uit aan Antonelli en hebben hun beredenering verklaard. "Auto 6 [Hadjar] wilde auto 12 [Antonelli] aan de buitenkant van bocht 6 inhalen. Hadjar zat met zijn voorwielophanging voor die van Antonelli vóór de apex. Dus volgens de richtlijnen had Hadjar recht op ruimte. Videobewijs laat zien dat Antonelli een achterwiel blokkeerde bij het aanremmen en daardoor met onderstuur tegen de zijkant van Hadjar kwam. Hadjar ging daardoor wijd en verloor een positie aan Antonelli. De stewards hebben bepaald dat de coureur van auto 12 volledig verantwoordelijk is voor het ongeluk en hebben daarom de gebruikelijke straf uitgedeeld."

Dat er geen strafpunten op Antonelli's superlicentie zijn uitgedeeld, maar alleen een tijdstraf in de Sprint, komt wel als een verrassing. Wellicht had de FIA dat een te zware straf gevonden, aangezien het om een incident in de eerste ronde ging en daar willen de stewards nog wel eens rekening mee houden, maar dit stond niet in het statement uitgelegd. Normaal gesproken horen strafpunten wel uitgedeeld, wanneer een coureur volledig verantwoordelijk wordt beschouwd na een crash.

Gerelateerd

Mercedes Kimi Antonelli Grand Prix van China Shanghai International Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien Live

LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien

  • 2 uur geleden
  • 3
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"

Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"

  • 1 uur geleden
  • 1
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

  • 53 minuten geleden
Dit is de definitieve startopstelling voor Sprint in China na parc fermé-overtreding

Dit is de definitieve startopstelling voor Sprint in China na parc fermé-overtreding

  • 3 uur geleden
Wolff onthult waarom Mercedes zoveel sneller is in China

Wolff onthult waarom Mercedes zoveel sneller is in China

  • Gisteren 14:29
  • 5
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

  • Gisteren 11:59
  • 3

Net binnen

05:46
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China
05:23
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"
05:06
Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"
04:51
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"
04:42
Verstappen herstelt zich na 'dramastart', Russell pakt sprintzege in China
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Gisteren 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Gisteren 10:20 34
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Gisteren 09:16 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Gisteren 05:32
