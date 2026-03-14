Kimi Antonelli kreeg een tijdstraf van 10 seconden tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van China. Deze werd door de stewards uitgedeeld, omdat hij Isack Hadjar had geraakt tijdens de openingsronde. In een statement van de FIA leggen ze precies uit waarom Antonelli schuldig werd bevonden.

Antonelli ving de zaterdagsrace op het Shanghai International Circuit aan vanaf de tweede plaats, maar maakte een belabberde start mee. Hij viel terug naar ongeveer de achtste positie, terwijl Hadjar op zijn softs juist goed weg was gekomen. In de krappe zesde bocht leek de jonge Italiaan zijn rempunt te missen en hij knalde tegen de zijkant op van Hadjar. De teamgenoot van Max Verstappen kon weg wel vervolgen, maar had flinke schade aan de vloer. Antonelli kon zijn straf incasseren bij een pitstop tijdens de safety car voor Nico Hülkenberg en kwam als vierde aan de finish. Hadjar viel terug naar P15.

Wel een tijdstraf, maar geen strafpunten

De stewards deelden dus een tijdstraf van 10 seconden uit aan Antonelli en hebben hun beredenering verklaard. "Auto 6 [Hadjar] wilde auto 12 [Antonelli] aan de buitenkant van bocht 6 inhalen. Hadjar zat met zijn voorwielophanging voor die van Antonelli vóór de apex. Dus volgens de richtlijnen had Hadjar recht op ruimte. Videobewijs laat zien dat Antonelli een achterwiel blokkeerde bij het aanremmen en daardoor met onderstuur tegen de zijkant van Hadjar kwam. Hadjar ging daardoor wijd en verloor een positie aan Antonelli. De stewards hebben bepaald dat de coureur van auto 12 volledig verantwoordelijk is voor het ongeluk en hebben daarom de gebruikelijke straf uitgedeeld."

Dat er geen strafpunten op Antonelli's superlicentie zijn uitgedeeld, maar alleen een tijdstraf in de Sprint, komt wel als een verrassing. Wellicht had de FIA dat een te zware straf gevonden, aangezien het om een incident in de eerste ronde ging en daar willen de stewards nog wel eens rekening mee houden, maar dit stond niet in het statement uitgelegd. Normaal gesproken horen strafpunten wel uitgedeeld, wanneer een coureur volledig verantwoordelijk wordt beschouwd na een crash.

