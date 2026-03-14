Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car — Foto: © IMAGO x GPFANS

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton moet tijdens de zaterdagsrace voor de F1 Grand Prix van China genoegen nemen met de derde stek. Hij is blij dat hij het gevecht kon aangaan met George Russell in de Sprint, maar om dan op P3 aan de finish te komen, zit hem niet helemaal lekker. De Ferrari-coureur legt uit hoe zijn wedstrijd verliep.

Hamilton ving de Sprint op het Shanghai International Circuit aan als vierde, maar schoot meteen naar de tweede plek. Net als bij de start in Australië was de kleinere turbo van de Ferrari opnieuw een voordeel. Ronde na ronde gingen hij en George Russell zij-aan-zij. Na ongeveer een derde van de race begin de Mercedes een kleine voorsprong op te bouwen en ging Charles Leclerc in de aanval bij Hamilton. Door een pitstop tijdens de safety car voor Nico Hülkenberg viel Hamilton terug naar de vierde plaats, maar na de herstart verschalkte hij Lando Norris om toch als derde te kunnen finishen.

Mercedes te snel op de rechte stukken

"Ik wil het team heel erg bedanken dat we ons in een positie bevinden waarin we het gevecht aan kunnen gaan met Mercedes", begon Hamilton tegenover Ho-Pin Tung na de Sprint. "Het was een mooi gevecht in de openingsfase, maar hun snelheid op de rechte stukken is een beetje te veel voor ons momenteel. Ik denk dat we het ze wel lastig hebben kunnen maken, maar ik heb gewoon mijn band linksvoor vernield."

Related image
Related image

P3 zit Hamilton niet helemaal lekker

De zevenvoudig wereldkampioen denkt niet dat de verbetering ten opzichte van vorig jaar ligt aan zijn stijl van rijden en dat het beter zou passen bij de nieuwe reglementen. Het is puur de auto zelf. "Deze is veel beter qua ontwerp. Ik ben er veel blijer mee, zeker nu ik deel heb uitgemaakt van de ontwikkeling ervan. Ik heb aan de leiding gelegen, dus om als derde over de streep te komen, zit me niet helemaal lekker, maar ik ga op zondag nog harder mijn best doen."

LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien

LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien

  • 2 uur geleden
  • 3
Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint

Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint

  • 13 minuten geleden
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"

Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"

  • 1 uur geleden
  • 1
Dit is de definitieve startopstelling voor Sprint in China na parc fermé-overtreding

Dit is de definitieve startopstelling voor Sprint in China na parc fermé-overtreding

  • 3 uur geleden
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

  • Gisteren 11:59
  • 3
Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

  • Gisteren 13:22
  • 22

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Gisteren 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Gisteren 10:20 34
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Gisteren 09:16 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Gisteren 05:32
