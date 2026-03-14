Lewis Hamilton moet tijdens de zaterdagsrace voor de F1 Grand Prix van China genoegen nemen met de derde stek. Hij is blij dat hij het gevecht kon aangaan met George Russell in de Sprint, maar om dan op P3 aan de finish te komen, zit hem niet helemaal lekker. De Ferrari-coureur legt uit hoe zijn wedstrijd verliep.

Hamilton ving de Sprint op het Shanghai International Circuit aan als vierde, maar schoot meteen naar de tweede plek. Net als bij de start in Australië was de kleinere turbo van de Ferrari opnieuw een voordeel. Ronde na ronde gingen hij en George Russell zij-aan-zij. Na ongeveer een derde van de race begin de Mercedes een kleine voorsprong op te bouwen en ging Charles Leclerc in de aanval bij Hamilton. Door een pitstop tijdens de safety car voor Nico Hülkenberg viel Hamilton terug naar de vierde plaats, maar na de herstart verschalkte hij Lando Norris om toch als derde te kunnen finishen.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes te snel op de rechte stukken

"Ik wil het team heel erg bedanken dat we ons in een positie bevinden waarin we het gevecht aan kunnen gaan met Mercedes", begon Hamilton tegenover Ho-Pin Tung na de Sprint. "Het was een mooi gevecht in de openingsfase, maar hun snelheid op de rechte stukken is een beetje te veel voor ons momenteel. Ik denk dat we het ze wel lastig hebben kunnen maken, maar ik heb gewoon mijn band linksvoor vernield."

Related image

P3 zit Hamilton niet helemaal lekker

De zevenvoudig wereldkampioen denkt niet dat de verbetering ten opzichte van vorig jaar ligt aan zijn stijl van rijden en dat het beter zou passen bij de nieuwe reglementen. Het is puur de auto zelf. "Deze is veel beter qua ontwerp. Ik ben er veel blijer mee, zeker nu ik deel heb uitgemaakt van de ontwikkeling ervan. Ik heb aan de leiding gelegen, dus om als derde over de streep te komen, zit me niet helemaal lekker, maar ik ga op zondag nog harder mijn best doen."

Gerelateerd