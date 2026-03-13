De FIA besloot om coureurs extra ruimte te geven voor proefstarts tijdens het sprintweekend in China, maar houdt vast aan de huidige procedures tijdens de formatieronde. Ondanks de zorgen van verschillende coureurs over de veiligheid en de complexiteit van de huidige hybridesystemen, blijft de limiet van de energieterugwinning ongewijzigd.

De chaotische start van de seizoensopener in Australië zorgde voor angst bij veel coureurs, die vreesden dat de Formule 1 een groot ongeluk riskeerde door de snelheidsverschillen. De ingewikkelde manier waarop coureurs zich met de 2026-auto's klaar moeten maken voor de start met het uitdagende batterijmanagement, zorgt ervoor dat coureurs makkelijk fouten maken en een slechte start beleven. Zo hadden Max Verstappen en Kimi Antonelli geen elektrische energie over voor de start, en kwamen de Ferrari's veel beter weg dankzij hun kleinere turbo. In aanloop naar de Grand Prix van China is er uitgebreid gesproken over het opheffen van de limiet voor het opladen van de batterij tijdens de formatieronde, maar dit voorstel haalde het uiteindelijk niet, meldt The Race.

FIA vreest voor onvoorspelbaar rijgedrag in formatieronde

Er werd overwogen om de oplaadlimiet van de batterij tijdens de formatieronde te verhogen, maar de FIA kwam tot de conclusie dat dit de problemen juist zou kunnen verergeren. Het zou coureurs namelijk kunnen motiveren om nog harder te remmen en te accelereren, wat meer onvoorspelbaar rijgedrag en dus crashes kan leiden. Daarnaast was Ferrari fel tegen een overhaaste aanpassing van de reglementen. De Italiaanse renstal heeft bij het ontwerp van de auto keuzes gemaakt die hen een voordeel geven bij de start, en zij wilden niet dat dit voordeel tenietgedaan zou worden door een plotselinge regelwijziging.

Extra proefstarts in China

Hoewel de procedure tijdens de formatieronde zelf niet verandert, had de FIA wel de deur geopend voor meer proefstarts. In de herziene notities van wedstrijdleider Rui Marques voor het weekend in Shanghai werd vastgelegd dat coureurs na afloop van de eerste en enige vrije training extra tijd krijgen op de baan. Ze mochten na het vallen van de vlag nog twee extra ronden rijden met als enig doel te stoppen op de grid om proefstarts uit te voeren. Op deze manier hoopt de FIA dat de coureurs beter voorbereid aan de start van de Sprint en de Grand Prix verschijnen.

Pérez waarschuwt voor enorme crashes

Ondanks de extra proefstarts blijft de onvrede bij sommige coureurs groot. Sergio Pérez uitte in China zijn zorgen over de huidige gang van zaken en de risico's die de startprocedures met zich meebrengen. De Cadillac-coureur vreest dat de huidige procedure vroeg of laat tot brokken zal leiden op de grid. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een enorme crash gebeurt", zo waarschuwde 'Checo'.