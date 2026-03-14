BREAKING: Formule 1-kalender per direct van 24 naar 22 Grands Prix in 2026
BREAKING: Formule 1-kalender per direct van 24 naar 22 Grands Prix in 2026
Er worden tijdens het F1-seizoen van 2026 niet 24, maar slechts 22 Grands Prix verreden. De FIA en Formula One Management hebben nu officieel de beslissing genomen om de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië niet door te laten gaan. Het nieuws zat er natuurlijk aan te komen vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
Israël en de Verenigde Staten vrezen dat Iran kernwapens ontwikkelt, terwijl Iran beweert dat haar nucleaire programma niks met wapens te maken heeft. Er heersten daardoor al jaren spanningen en deze hebben uiteindelijk geleid tot Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iraanse militaire en nucleaire doelen. Uit wraak heeft Iran allerlei Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten geraakt met raketaanvallen, zoals in Koeweit, Bahrein en Dubai. Ook olieraffinaderij in Saoedi-Arabië zijn geraakt. Iran steunt tevens gewapende groepen in de regio die tegen Israël en de Amerikaanse belangen vechten. Het conflict is geëscaleerd en de Straat van Hormuz is gesloten, waardoor relatief weinig olie het Midden-Oosten kan verlaten.
Geen vervangers voor Bahrein en Saoedi-Arabië
Al weken is het reisadvies voor Bahrein en Saoedi-Arabië rood. Voor Qatar geldt momenteel code oranje en zelfs daar zijn alle sportactiviteiten stilgelegd. De FIA had de knoop al doorgehakt om de seizoensopener van het World Endurance Championship op het Lusail International Circuit, die voor 28 maart op de planning stond, te verschuiven naar 24 oktober.
De Formule 1-races op het Bahrain International Circuit en Jeddah Corniche Circuit worden echter compleet afgelast. Er is geen ruimte op de kalender van de koningsklasse om de Grands Prix later in het seizoen te doen. Er was eerst nog sprake van mogelijke vervangers, zoals races in Imola, op Portimão of in Turkije, maar ook daar is het nu te laat voor. Het is onmogelijk voor circuits om zich binnen een maand voor te bereiden op een Grand Prix die eerst helemaal niet op de planning stond.
Tussen de races in Japan van 29 maart en in Miami van 3 mei is er dus geen Formule 1.
