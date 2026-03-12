VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
Max Verstappen heeft zijn simulator ingeruild voor een Nintendo Switch. Inderdaad, ook in China steekt hij zijn onvrede over de Formule 1-reglementen niet onder stoelen of banken. Hij is nog altijd niet onder de indruk van de nieuwe regels. Met name het belang van de batterij, en vooral het opladen hiervan, stootte hem tegen de borst.
