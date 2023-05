Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 12:20

Charles Leclerc zit voorlopig nog wel even vast aan Ferrari, ondanks speculatie over een overstap naar Mercedes. Dat is de inschatting van voormalig wereldkampioen Damon Hill, die Leclerc simpelweg het best vindt passen bij de Italiaanse renstal.

Leclerd wordt de afgelopen weken regelmatig gelinkt aan Mercedes, maar lijkt daarbij vooral afhankelijk van de plannen van Lewis Hamilton. Als de Brit doorgaat en bijtekent, dan is er voor Leclerc geen plek. De Monegask heeft zelf al aangegeven zich helemaal te focussen op Ferrari, maar echt succesvol is hij dit jaar niet. Na vijf races staat de teller op slechts één podiumplaats in Bakoe.

Artikel gaat verder onder video

Geen plaats bij concurrentie

In de podcast vanziet Hill echter geen uitweg voor Leclerc en is het beter als hij er bij Ferrari het beste van probeert te maken. “Hij zit voorlopig vast aan Ferrari. Hij heeft nooit echt lang mee kunnen doen om het kampioenschap. Op sommige momenten was hij erg goed, maar dat zakte altijd weg. Hij heeft ook de nodige aantekeningen verzameld qua foutjes in de kwalificatie.”

“Red Bull heeft geen plaats voor hem. Mercedes en Toto Wolff zullen vasthouden aan Lewis tot hij besluit te stoppen met racen. Ik vind Charles eigenlijk perfect bij Ferrari passen. Ik denk dat hij erin zit voor de lange termijn, tot ze hem een auto geven die het mogelijk maakt om te vechten voor het kampioenschap. Mocht het toch tegen blijven vallen, dan kan hij altijd om zich heen kijken, maar ik denk dat hij beter af is bij Ferrari.”