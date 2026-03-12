Verstappen onthult weigering vanuit Red Bull: "Dat mocht ik niet doen"
Daar waar Max Verstappen de afgelopen maanden wat negatief is geweest over de huidige stand van zaken in de Formule 1, is hij op de persconferentie in China juist opgetogen over het GT3-avontuur dat op de planning staat. De Nederlander wilde op de Nordschleife ook graag een demorun geven in een Formule 1-wagen, maar dat was helaas niet toegestaan, zo onthult hij.
Verstappen zal volgende week deelnemen aan de NLS2-race, officieel de 58e ADAC Barbarossapreis. Daarna staat ook de 24 uur van de Nordschleife op het programma, die in mei van start gaat. Dat zal de Nederlander doen in een Mercedes-AMG GT3. De Limburger deelt de auto met de ervaren GT-coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.
Verstappen kijkt er naar uit
Verstappen legt uit dat hij in zijn handen wrijft: "Omdat het een van de beste races ter wereld is. Het is een van de beste circuits. Eerlijk gezegd is een GT-auto daar voor mij de perfecte snelheid. Ik denk dat als je nog sneller gaat, het op sommige plekken een beetje gevaarlijk kan worden." Daarnaast is de viervoudig wereldkampioen simpelweg een racefanaat, dus rijden in andere wagens kan hij ook wel waarderen: "En ik vind het ook leuk om met andere auto’s te racen, dus dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het echt goed kan doen. Dus ja, ik ben erg enthousiast. Ook om te zien hoe we gaan presteren. Het deelnemersveld en de line-up zijn namelijk ontzettend sterk, dus ik kijk er echt naar uit."
Demorun is niet toegestaan
Op de vraag of hij ooit eens een demorun gaat rijden in een Formule 1-wagen, is Verstappen ook helder. Zo heeft hij dat idee al eens gepitcht bij Red Bull Racing, maar kreeg hij nul op het rekest. "Dat mocht ik niet doen, anders had ik het allang gedaan!"
