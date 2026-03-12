close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026

Verstappen onthult weigering vanuit Red Bull: "Dat mocht ik niet doen"

Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen onthult weigering vanuit Red Bull: "Dat mocht ik niet doen"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Daar waar Max Verstappen de afgelopen maanden wat negatief is geweest over de huidige stand van zaken in de Formule 1, is hij op de persconferentie in China juist opgetogen over het GT3-avontuur dat op de planning staat. De Nederlander wilde op de Nordschleife ook graag een demorun geven in een Formule 1-wagen, maar dat was helaas niet toegestaan, zo onthult hij.

Verstappen zal volgende week deelnemen aan de NLS2-race, officieel de 58e ADAC Barbarossapreis. Daarna staat ook de 24 uur van de Nordschleife op het programma, die in mei van start gaat. Dat zal de Nederlander doen in een Mercedes-AMG GT3. De Limburger deelt de auto met de ervaren GT-coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.

Verstappen kijkt er naar uit

Verstappen legt uit dat hij in zijn handen wrijft: "Omdat het een van de beste races ter wereld is. Het is een van de beste circuits. Eerlijk gezegd is een GT-auto daar voor mij de perfecte snelheid. Ik denk dat als je nog sneller gaat, het op sommige plekken een beetje gevaarlijk kan worden." Daarnaast is de viervoudig wereldkampioen simpelweg een racefanaat, dus rijden in andere wagens kan hij ook wel waarderen: "En ik vind het ook leuk om met andere auto’s te racen, dus dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het echt goed kan doen. Dus ja, ik ben erg enthousiast. Ook om te zien hoe we gaan presteren. Het deelnemersveld en de line-up zijn namelijk ontzettend sterk, dus ik kijk er echt naar uit."

Demorun is niet toegestaan

Op de vraag of hij ooit eens een demorun gaat rijden in een Formule 1-wagen, is Verstappen ook helder. Zo heeft hij dat idee al eens gepitcht bij Red Bull Racing, maar kreeg hij nul op het rekest. "Dat mocht ik niet doen, anders had ik het allang gedaan!"

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Nürburgring Nordschleife Nordschleife GT3 24 uur van de Nordschleife

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay

NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring-debuut van Verstappen te zien op Viaplay

  • 3 uur geleden
  • 5
Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie

Formule 1 verwijdert uitspraken van Verstappen tijdens persconferentie

  • Vandaag 13:06
  • 7
FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne

FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne

  • 3 uur geleden
  • 5
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News Video

VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News

  • 3 minuten geleden
Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'

  • 1 uur geleden
  • 1
Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"

Verstappen in gesprek met de FIA: "Er zijn een aantal eenvoudige oplossingen"

  • Vandaag 10:44
  • 5

Net binnen

17:27
Video
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
16:46
FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne
16:08
Verstappen dicht Antonelli titelkansen toe: 'Hoop zeker dat Kimi kan meedoen'
15:28
Russell ziet Ferrari-teams regelwijziging tegenhouden: "Beetje onzinnig"
14:18
FIA verhoogt energielimiet voor GP China na problemen in Melbourne
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Gisteren 06:58 17
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

10 maart 2026 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x