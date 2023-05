Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 10:53

Het seizoen is pas vijf Grands Prix oud, maar voor voormalig Formule 1-coureur is nu al duidelijk wie dit seizoen kampioen gaat worden. Het gevecht tussen Sergio Pérez en Max Verstappen zal worden beslecht in het voordeel van de Nederlander.

In een interview met het Duitse ran.de laat Schumacher zelfs merken eigenlijk helemaal niet van een gevecht te willen spreken, zo groot is het verschil in zijn ogen. “Dat hebben we in Miami allemaal kunnen zien. Als alles verloopt zoals het hoort, dan is Verstappen van een ander niveau. Pérez doet het ook heel goed en is een fantastische teamgenoot, dat moet hij in zijn achterhoofd houden.”

Schumacher krijgt vervolgens de vraag waar die bezetenheid van Verstappen vandaan komt. Zelfs als er geen Grand Prix op het programma staat, zien we de Nederlander immers vaak in zijn simulator. “Dat heeft alles te maken met zijn opvoeding. Ik ken ook zijn vader Jos goed. Max was vroeger altijd al op de kartbaan te vinden en liet school links liggen.

“Dat was bij mijn ouders wel anders. Mijn moeder werkte op een kartbaan, maar mijn vader scheelde het allemaal niets. Hij ging eigenlijk liever vissen. Ook in de tijd dat Michael en ik Formule 1 reden, zagen we hem maximaal drie, vier keer per jaar op het circuit. Daar was het hem veel te druk, waren er voor hem teveel mensen.”