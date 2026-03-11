close global

Wolffie, Ben Sulayem, socials

Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement

Wolffie, Ben Sulayem, socials — Foto: © IMAGO
2 reacties

Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na het raceweekend in Melbourne waren James Vowles, teambaas van Williams, en Andrea Stella, teambaas van McLaren , vocaal over de gebrekkige informatie vanuit Mercedes over de power unit. Toto Wolff heeft die kritiek gehoord en kwam met een reactie op de beschuldigingen.

"De discussie met HPP (Mercedes High Performance Powertrains) over het krijgen van meer informatie loopt al weken, want zelfs tijdens de tests waren we eigenlijk vooral bezig met de auto de baan op sturen, de data bekijken en denken: 'oh, dit hebben we'", zo vertelde Stella bij Sky Sports F1. Dat het team constant verrast wordt over de prestaties van de krachtbron, is volgens Stella niet de bedoeling: "Zo werk je niet in de Formule 1. In de Formule 1 simuleer je wat er op de baan gebeurt. Je weet wat er gebeurt, je weet wat je programmeert, je weet hoe de auto zich gaat gedragen."

Wolff: 'Klanten zijn altijd kritisch'

Wolff benadrukt in gesprek met F1i.com dat er niets ongebruikelijks is aan de prestaties van Mercedes. "Ik denk dat het duidelijk is dat er enorm veel te leren valt wanneer je nieuwe regelgeving invoert", zo stipt hij de leercurve aan. Daarnaast hebben klanten in zijn ogen altijd wel iets te klagen: "Of je nu een klant hebt die kritisch is over je versnellingsbak of ophanging, of over de motor, de ontwikkelingscurve is erg steil en je kunt nooit iets op de markt brengen waar iedereen tevreden mee is." Daarbij heeft de FIA reglementair vastgelegd wat een motorleverancier moet doen, en daaraan houdt het fabrieksteam zich dan ook: "Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we proberen een goede service te bieden, en dat is altijd de juiste aanpak."

'Vorig jaar versloeg McLaren ons met Mercedes-motor, nu wij hen'

Ook George Russell is ingegaan op de klachten. Hij stelt dat McLaren niet zo moet piepen, want vorig jaar werd Mercedes als fabrieksteam door het klantenteam verslagen: "De waarheid is dat we vorig jaar dezelfde motor hadden als zij, maar McLaren deed het beter en ze hebben ons verslagen. McLaren heeft nu dezelfde motor als wij, dezelfde als Williams en dezelfde als Alpine, en tot nu toe hebben we het beter gedaan dan zij. Zo gaat dat nu eenmaal in dit spel."

Mercedes McLaren Williams Grand Prix van Australië 2026 2026-reglement

