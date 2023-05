Koning Willem-Alexander wilde weglopen van TV tijdens titelrace Verstappen in Abu Dhabi

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 08:35

Koning Willem-Alexander blijkt niet alleen groot Formule 1-fan. Hij doet er ook nog eens alles aan om zijn hele gezin voor de televisie te krijgen tijdens een Grand Prix. Zo ook eind 2021, toen Max Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde in Abu Dhabi.

In de Podcast-serie Door de ogen van de koning gaat de koning het gesprek aan met Edwin Evers met als doel een inkijkje te geven in zijn leven. In de voorlaatste aflevering van de serie wordt het jaar 2021 besproken, een jaar waarin Formule 1-minnend Nederland veel successen mocht vieren. Het absolute hoogtepunt volgde natuurlijk in Abu Dhabi, waar Verstappen letterlijk in de laatste ronde het WK won.

Ook Willem-Alexander had die race al lang van tevoren in zijn agenda gezet. Sterker nog: op de dag zelf gierden de zenuwen door zijn lijf, horen we in de podcast. "Ik zat thuis te kijken. Ik was de hele dag al nerveus en ik had de kinderen ook zo ver gekregen dat ze moesten gaan kijken. Tijdens de race zag het er niet naar uit dat Max zou gaan winnen", aldus de koning, die eigenlijk het liefst was weggelopen.

Goed voorbeeld voor de kinderen

"En toen dacht ik bij mezelf: 'Beetje goed ouderschap, ik ga nu niet weg van de televisie. Ik ben er de hele dag mee bezig geweest en heb de hele familie opgezweept om hier aanwezig te zijn. Als het nu niet goed gaat moet je ook blijven zitten'. Je kunt het naar je kinderen toe niet maken om op te staan en met een slecht humeur weg te lopen."

Evers haakt daar meteen op in: "Papa gaat even wat anders doen, haha". Waarop Willem-Alexander lachend reageert en het onderwerp vervolgens afsluit: "Precies, daar was ik toe in staat. Gelukkig heb ik dat niet gedaan."