close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Gabriel Bortoleto and Max Verstappen

FIA onder vuur: 'Bortoleto ingezet voor voordeel Audi'

Gabriel Bortoleto and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

FIA onder vuur: 'Bortoleto ingezet voor voordeel Audi'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De nieuwe Formule 1-reglementen voor dit seizoen blijven voor de nodige opschudding zorgen. In Melbourne leidde een plotselinge ingreep van de FIA tot grote frustratie in de paddock, waarbij vooral debutant Audi onder vuur kwam te liggen. Volgens critici werd coureur Gabriel Bortoleto ingezet om via veiligheidsclaims een technisch voordeel voor zijn team af te dwingen.

De onrust in Australië bereikte een kookpunt toen de FIA slechts drie uur voor de derde vrije training besloot om het openen van de achtervleugels in de vierde 'speed-zone' van het circuit te verbieden. Dit gedeelte, dat tussen bocht 8 en bocht 11 ligt, bevat twee zeer snelle bochten waar coureurs op vrijdag al in de problemen kwamen. De beslissing werd echter twee uur later alweer teruggedraaid na fel protest van de overige teams. "Na de feedback van de teams en de coureurs en een aanvullende analyse op basis van gegevens die door de teams aan ons zijn verstrekt, trekken we de beslissing om Speed-Zone 4 op te heffen in", aldus de officiële verklaring van de bond.

Bortoleto ingezet

De aanleiding voor de kortstondige regelwijziging was een waarschuwing van Gabriel Bortoleto. De Audi-coureur uitte zijn zorgen over de veiligheid, zeker wanneer de auto's tijdens de race in een groep rijden en daardoor nog minder neerwaartse druk hebben. Sportchef Nikolas Tombazis gaf toe dat de data de zorgen ondersteunden: zeven van de elf auto's verloren bij geopende vleugels aan de voor- en achterzijde meer neerwaartse druk dan verwacht. In de paddock werd echter gesuggereerd dat Audi de Braziliaan instrueerde, omdat de Audi R26 weliswaar snel was op de rechte stukken, maar juist moeite had in de bewuste snelle bochten. De concurrentie reageerde dan ook furieus op de klachten van de rookie: "Als het hem te snel gaat, moet hij maar in de Formule 2 gaan rijden".

Grote gevolgen

De woede van de teams kwam voort uit de enorme impact die de wijziging zou hebben op de voorbereiding. In het huidige hybride-tijdperk heeft elke kleine aanpassing in de aerodynamica grote gevolgen voor het energiemanagement. "Alles wat we op vrijdag hebben geleerd, kunnen we vergeten. We beginnen bij nul. Met de bodemvrijheid, de setup van de auto's en het energiemanagement", zo klonk het vanuit de teams. Wanneer de vleugels op een lang recht stuk niet geopend mogen worden, zorgt de extra luchtweerstand voor een hoger energieverbruik en een lagere snelheid bij het aanremmen, wat weer invloed heeft op het opladen van de batterij. Ondanks de chaos in Melbourne houdt de FIA voorlopig vast aan de basis van de nieuwe regels, al gaan er in China wel gesprekken plaatsvinden over mogelijke wijzigingen.

Vind jij dat de FIA te snel toegeeft aan individuele klachten van coureurs?

114 stemmen

Gerelateerd

Red Bull Racing Audi Gabriel Bortoleto

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'

Verstappen richt zich op GP China: 'We willen meer meedoen in de strijd'

  • 3 uur geleden
  • 3
Red Bull niet verrast door Mercedes: "We wisten dat er spelletjes gespeeld werden"

Red Bull niet verrast door Mercedes: "We wisten dat er spelletjes gespeeld werden"

  • 2 uur geleden
Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

  • 9 maart 2026 20:24
  • 11
Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien' Podcast

Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'

  • 9 maart 2026 16:24
  • 10
Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"

  • 8 maart 2026 15:00
  • 10
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

  • 8 maart 2026 10:26
  • 11

Net binnen

13:39
FIA past avondklok opnieuw aan in aanloop naar Grand Prix van China
13:07
Verschuur niet onder de indruk van nieuwe reglementen: "Daar word ik niet vrolijk van"
12:32
Topman Formule E: 'Formule 1 maakt fout, ze proberen te zijn zoals wij'
11:55
Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in China
11:17
Red Bull niet verrast door Mercedes: "We wisten dat er spelletjes gespeeld werden"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Vandaag 06:58 8
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Gisteren 15:38 2
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x