De nieuwe Formule 1-reglementen voor dit seizoen blijven voor de nodige opschudding zorgen. In Melbourne leidde een plotselinge ingreep van de FIA tot grote frustratie in de paddock, waarbij vooral debutant Audi onder vuur kwam te liggen. Volgens critici werd coureur Gabriel Bortoleto ingezet om via veiligheidsclaims een technisch voordeel voor zijn team af te dwingen.

De onrust in Australië bereikte een kookpunt toen de FIA slechts drie uur voor de derde vrije training besloot om het openen van de achtervleugels in de vierde 'speed-zone' van het circuit te verbieden. Dit gedeelte, dat tussen bocht 8 en bocht 11 ligt, bevat twee zeer snelle bochten waar coureurs op vrijdag al in de problemen kwamen. De beslissing werd echter twee uur later alweer teruggedraaid na fel protest van de overige teams. "Na de feedback van de teams en de coureurs en een aanvullende analyse op basis van gegevens die door de teams aan ons zijn verstrekt, trekken we de beslissing om Speed-Zone 4 op te heffen in", aldus de officiële verklaring van de bond.

Artikel gaat verder onder video

Bortoleto ingezet

De aanleiding voor de kortstondige regelwijziging was een waarschuwing van Gabriel Bortoleto. De Audi-coureur uitte zijn zorgen over de veiligheid, zeker wanneer de auto's tijdens de race in een groep rijden en daardoor nog minder neerwaartse druk hebben. Sportchef Nikolas Tombazis gaf toe dat de data de zorgen ondersteunden: zeven van de elf auto's verloren bij geopende vleugels aan de voor- en achterzijde meer neerwaartse druk dan verwacht. In de paddock werd echter gesuggereerd dat Audi de Braziliaan instrueerde, omdat de Audi R26 weliswaar snel was op de rechte stukken, maar juist moeite had in de bewuste snelle bochten. De concurrentie reageerde dan ook furieus op de klachten van de rookie: "Als het hem te snel gaat, moet hij maar in de Formule 2 gaan rijden".

Grote gevolgen

De woede van de teams kwam voort uit de enorme impact die de wijziging zou hebben op de voorbereiding. In het huidige hybride-tijdperk heeft elke kleine aanpassing in de aerodynamica grote gevolgen voor het energiemanagement. "Alles wat we op vrijdag hebben geleerd, kunnen we vergeten. We beginnen bij nul. Met de bodemvrijheid, de setup van de auto's en het energiemanagement", zo klonk het vanuit de teams. Wanneer de vleugels op een lang recht stuk niet geopend mogen worden, zorgt de extra luchtweerstand voor een hoger energieverbruik en een lagere snelheid bij het aanremmen, wat weer invloed heeft op het opladen van de batterij. Ondanks de chaos in Melbourne houdt de FIA voorlopig vast aan de basis van de nieuwe regels, al gaan er in China wel gesprekken plaatsvinden over mogelijke wijzigingen.