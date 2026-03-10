Afgelopen weekend is het Formule 1-seizoen geopend met de Grand Prix van Australië. Er waren achteraf een heleboel kritische noten over hoe de nieuwe F1-wagens bestuurd moeten worden. Waarom zijn de coureurs zo kritisch en wat is de Formule 1 van plan? In deze GPFans Special nemen we het met je door.

