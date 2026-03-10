VIDEO | Kritiek op F1 terecht? ‘Data onthult succesvolle seizoensstart’| GPFans Special
VIDEO | Kritiek op F1 terecht? ‘Data onthult succesvolle seizoensstart’| GPFans Special
Afgelopen weekend is het Formule 1-seizoen geopend met de Grand Prix van Australië. Er waren achteraf een heleboel kritische noten over hoe de nieuwe F1-wagens bestuurd moeten worden. Waarom zijn de coureurs zo kritisch en wat is de Formule 1 van plan? In deze GPFans Special nemen we het met je door.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
- 7 maart 2026 11:10
- 14
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- 7 maart 2026 07:55
- 11
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Oorlog Midden-Oosten
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco
2026-reglement
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
2026-reglement
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
F1 WK-stand
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
Net binnen
2026-reglementen
FIA en teams besloten unaniem om power units niet aan te passen tot China
- 26 minuten geleden
Oorlog Midden-Oosten
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco
- 1 uur geleden
VIDEO
VIDEO | Kritiek op F1 terecht? ‘Data onthult succesvolle seizoensstart’| GPFans Special
- 1 uur geleden
Oorlog Midden-Oosten
'Saoedi-Arabië 'gijzelt' de Formule 1 en daarom worden Grands Prix niet afgeblazen'
- 3 uur geleden
- 2
Boordradio Hadjar
Boordradio-gesprek Hadjar onthult Red Bull-drama in Melbourne: dít ging er mis
- Vandaag 12:45
24 uur van de Nürburgring
Nederlands duo gaat de strijd aan met Verstappen tijdens 24 uur van de Nürburgring
- Vandaag 11:32
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
75.000+ views
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
75.000+ views
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
75.000+ views
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
75.000+ views
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
75.000+ views
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari