The start of the Australian Grand Prix

Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum.

Bestel hier toffe Logitech G-gear! https://logi.gg/GPFANS Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'

  • Vandaag 14:20
  • 7
Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'

  • 3 uur geleden
  • 4
'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

  • Vandaag 15:55
  • 9
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

  • Vandaag 10:59
  • 9
Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

  • 7 maart 2026 10:21
  • 9

19:07
Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
18:33
Live
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife | F1 Shorts
18:01
Verstappen reageert sarcastisch op winnen van Driver of the Day in Melbourne
17:24
'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'
16:56
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

3 uur geleden 5
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Vandaag 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6

Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

GP Melbourne
Ma 9 mrt
Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'

GP Melbourne
Ma 9 mrt
Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'

GP Melbourne
Ma 9 mrt
