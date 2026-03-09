Honda-topman Koji Watanabe vertelt op het Japanse AS-web dat er voor de Grand Prix van Japan verbeteringen aankomen bij Aston Martin. Het team moest het weekend in Australië als testweekend gebruiken, waarbij de problemen met de krachtbron nog altijd opspeelden.

Teambaas Adrian Newey legde in Melbourne uit nogal geschrokken te zijn na het bezoek van het team in november aan de Japanse autofabrikant. Daar bleek dat 70 procent van de succesformule tussen het merk en Red Bull Racing inmiddels was vertrokken. Dit heeft te maken met de beslissing van Honda zelf, dat in 2021 besloot om de stekker uit het Formule 1-project te trekken, om zich vervolgens een jaar later alsnog in te schrijven voor het 2026-reglement.

Honda richt pijlen op Japanse Grand Prix

Inmiddels kampt Aston Martin met de gevolgen van die keuze, waarbij het team zelf aangeeft dat de wagen eigenlijk vrij goed is, maar dat het vooral beperkingen heeft wat betreft de krachtbron. De trillingen zouden de power unit dwarsbomen om optimaal te presteren, maar Watanabe hoopt dat probleem na de race in China te hebben opgelost, zo onthult hij: "Ik wil ervoor zorgen dat er vóór Suzuka maatregelen zijn getroffen om trillingen te verminderen en dat we de aandrijfeenheid zonder problemen kunnen gebruiken." Daarnaast benadrukt de topman dat het gebrek aan personeel inmiddels is hersteld: "Ik denk dat we het personeel over het algemeen voldoende hebben versterkt."

