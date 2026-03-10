Volgens Robert Doornbos is de Formule 1 deels terecht kritisch op de nieuwe Formule 1-wagens. Tegelijkertijd stelt de Rotterdammer dat hij in Australië ook wel inhaalacties heeft gezien op plekken waar dit voorheen echt onmogelijk was.

Zondagochtend ging het nieuwe seizoen dan echt van start in Melbourne. De Ferrari’s lieten zien dat zij beschikken over een ‘superstart’, waardoor polesitter George Russell de leiding uit handen moest geven aan Charles Leclerc. De Monegask en de Engelsman waren vervolgens rondelang met elkaar aan het knokken. Het gebeurde echter niet op plekken waar we voorheen uitremacties of dergelijken zagen; het gebeurde simpelweg op rechte stukken, waarbij de elektromotor en de hoeveelheid beschikbare energie de doorslag gaf.

Inhaalacties op nieuwe plekken

Doornbos stelt in de The Pit Talk-podcast dat het ergens ook wel mooi is om wat nieuwe manieren van racen te zien: "Dat is juist het mooie eraan. Je moet echt het juiste moment kiezen om aan te vallen, en dat verschilt per circuit", zo legt hij uit. De coureurs moeten nu nog meer nadenken over het inzetten van de energie. "Daarom is de voorbereiding nog belangrijker dan wat je op de baan gaat doen, denk ik, want je moet begrijpen: oké, in China is het een compleet ander verhaal."

Doornbos deelt deels dan ook de kritiek op de nieuwe motoren, maar ziet ook de positieve kant: "We hebben daar een zeer lange rechte lijn en je ziet inhaalacties op plekken waar je dat nog nooit eerder hebt gezien."

