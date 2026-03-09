Honda-topman Koji Watanabe baalt van de huidige situatie bij Aston Martin en Honda en stelt dat er meer moet gebeuren dan alleen werken aan de power unit. De afgelopen weken ging het veelvuldig over de Japanse krachtbron die niet genoeg vermogen zou leveren, maar volgens Watanabe is het nu juist van belang dat het team als één geheel samenwerkt.

Aston Martin moest het raceweekend in Australië noodgedwongen gebruiken als testweekend. Teambaas Adrian Newey liet dit weekend zelfs weten dat het team in november toch wel verrast was bij een bezoek aan de Japanse motorfabrikant. Daarbij zou bijna 70 procent van het team dat aanwezig was tijdens de gloriedagen met Red Bull Racing zijn verdwenen. Inmiddels lijkt het team vooral bezig te zijn met het vrijwaren van de AMR26 van fouten, terwijl alle aandacht naar de power unit gaat.

Kritiek

Ook Fernando Alonso was afgelopen zondag kritisch. Zo werd hij in Australië vroegtijdig naar binnengehaald om uit te vallen en daarmee onderdelen te sparen. Toch werd hij halverwege de race weer naar buiten gestuurd, om vervolgens even later alsnog uit te vallen. Lance Stroll wist wel te finishen, maar deed dat met 15 ronden achterstand.

Honda-topman wil eenheid in plaats van vingerwijzen

Watanabe legt bij het Japanse AS-web uit dat de huidige situatie niet langer vol te houden is en dat Honda inmiddels heeft ingegrepen: "Zo kan het niet langer doorgaan. We hebben ons personeelsbestand uitgebreid en we moeten de ontwikkeling versnellen." Daarnaast zijn er volgens hem meerdere problemen, en niet alleen in de power unit: "Dat betekent niet alleen dat we het vermogen van de motor moeten vergroten." Ook hoopt hij dat het vingerwijzen voorbij is: "We willen als één team samenwerken. Ik praat elke dag met Newey en op vrijdag en zaterdag met Stroll."

