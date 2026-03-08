Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'
Max Verstappen moest de F1 Grand Prix van Australië aanvangen vanaf P20 en dus stond hem op de zeer vroege zondagochtend, Nederlandse tijd, een inhaalrace te wachten. Hij zou uiteindelijk veertien posities goedmaken op weg naar P6, maar onderweg kwam de Red Bull-coureur een ploegmaat van het zusterteam tegen. Hij reageerde woest op de radio.
Verstappen kwam tijdens de kwalificatie in Melbourne in de bandenstapels terecht zonder dat hij een rondetijd achter zijn naam had staan. De crash werd veroorzaakt door een softwarefout die "gemakkelijk op te lossen" was, maar het betekende dat de Limburger vanaf de één na laatste startrij moest beginnen. Hij bleef gedurende de wedstrijd uit de problemen en langzaam maar zeker haalde hij de ene na de andere coureur in. Tijdens de opmars kwam hij Arvid Lindblad tegen die een indrukwekkend debuut meemaakte.
Verstappen krijgt een 'f*cking' brakecheck
In ronde 19 van 58 gaf de Cadillac van Valtteri Bottas de geest. Omdat hij op een gevaarlijk punt stil kwam te staan, kwam er een virtual safety car. Verstappen besloot naar binnen te gaan voor een 'gratis' pitstop. Hij reed vlak achter Lindblad en werd op de hielen gezeten door Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto. Een goede pitstop was dus cruciaal om niet twee posities te verliezen aan de Haas en de Audi.
Een 'brake check' van Lindblad was dan ook het laatste wat Verstappen nodig had, maar dat is wel wat hij van de jonge Brit kreeg. "Hij gaf de hele pitstraat een f*cking brakecheck!", riep de viervoudig wereldkampioen boos over de boardradio richting race-engineer Gianpiero Lambiase. Gelukkig lukte het hem desondanks om net voor Bearman en Bortoleto zijn pitbox te verlaten.
Na de herstart haalde Verstappen hem in en uiteindelijk finishte hij dus als zesde, vlak achter Lando Norris. Lindblad moest in de slotfase zijn meerdere erkennen in Bearman, maar toch kan hij tevreden terugblikken met punten in zijn allereerste Grand Prix.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'
- 3 uur geleden
- 5
Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws
- Gisteren 10:34
- 10
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- Gisteren 12:14
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Net binnen
F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"
- 1 uur geleden
- 13
Wolff let niet op en knalt met step tegen poort in de paddock
- 18 minuten geleden
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'
- 42 minuten geleden
Bezorgde Alonso doet 'medische controle' bij Verstappen voorafgaand aan race
- 57 minuten geleden
- 1
Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels
- 1 uur geleden
- 5
VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari