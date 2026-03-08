close global

Max Verstappen in Melbourne

Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'

Max Verstappen in Melbourne — Foto: © IMAGO

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen moest de F1 Grand Prix van Australië aanvangen vanaf P20 en dus stond hem op de zeer vroege zondagochtend, Nederlandse tijd, een inhaalrace te wachten. Hij zou uiteindelijk veertien posities goedmaken op weg naar P6, maar onderweg kwam de Red Bull-coureur een ploegmaat van het zusterteam tegen. Hij reageerde woest op de radio.

Verstappen kwam tijdens de kwalificatie in Melbourne in de bandenstapels terecht zonder dat hij een rondetijd achter zijn naam had staan. De crash werd veroorzaakt door een softwarefout die "gemakkelijk op te lossen" was, maar het betekende dat de Limburger vanaf de één na laatste startrij moest beginnen. Hij bleef gedurende de wedstrijd uit de problemen en langzaam maar zeker haalde hij de ene na de andere coureur in. Tijdens de opmars kwam hij Arvid Lindblad tegen die een indrukwekkend debuut meemaakte.

Verstappen krijgt een 'f*cking' brakecheck

In ronde 19 van 58 gaf de Cadillac van Valtteri Bottas de geest. Omdat hij op een gevaarlijk punt stil kwam te staan, kwam er een virtual safety car. Verstappen besloot naar binnen te gaan voor een 'gratis' pitstop. Hij reed vlak achter Lindblad en werd op de hielen gezeten door Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto. Een goede pitstop was dus cruciaal om niet twee posities te verliezen aan de Haas en de Audi.

Een 'brake check' van Lindblad was dan ook het laatste wat Verstappen nodig had, maar dat is wel wat hij van de jonge Brit kreeg. "Hij gaf de hele pitstraat een f*cking brakecheck!", riep de viervoudig wereldkampioen boos over de boardradio richting race-engineer Gianpiero Lambiase. Gelukkig lukte het hem desondanks om net voor Bearman en Bortoleto zijn pitbox te verlaten.

Na de herstart haalde Verstappen hem in en uiteindelijk finishte hij dus als zesde, vlak achter Lando Norris. Lindblad moest in de slotfase zijn meerdere erkennen in Bearman, maar toch kan hij tevreden terugblikken met punten in zijn allereerste Grand Prix.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Max Verstappen Red Bull Racing Racing Bulls Grand Prix van Australië Arvid Lindblad

