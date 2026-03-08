Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Max Verstappen (28) heeft tijdens de Grand Prix van Australië voor het eerst kunnen ervaren wat de effecten zijn van de nieuwe reglementen in een volledige race. Of hij zijn uiterst kritische mening heeft bijgesteld nadat hij van P20 naar P6 wist op te klimmen? Nou, niet bepaald. Dit bleek wel uit een vraag die hij kreeg over het racen met en tegen Lando Norris.

Verstappen begon de race op Albert Park vanaf de twintigste positie. Norris mocht de race starten vanaf plek vijf, nadat hij een plaats was opgeschoven door het vroegtijdig wegvallen van teamgenoot Oscar Piastri. Hoewel de Britse coureur van McLaren dus een veel betere uitgangspositie had dan Verstappen, zag hij de Nederlander in de slotfase van de race toch ineens aan zijn achterkant belanden. Norris wist de Red Bull achter zich te houden, maar de opmars van Verstappen bleef desondanks indrukwekkend. Maar dat Verstappen als een mes door de boter gleed op Albert Park, betekent niet dat hij ineens fan is geworden van de nieuwe reglementen. Sterker nog: Verstappen moest na afloop bij de pers op z'n tong bijten om niet weer heel kritisch uit de hoek te komen, iets dat hem niet altijd in dank is afgenomen de laatste weken.

Artikel gaat verder onder video

Sarcastische Verstappen in Melbourne: "Het was genieten"

Toen de Grand Prix van Australië eenmaal was afgevlagd, verscheen Verstappen in het welbekende vierkantje. Daar sprak hij onder meer met Chiel van Coldenhoven van Viaplay en kreeg hij de vraag hoe hij het gevecht met Norris aan het einde had beleefd. Verstappen zegt vervolgens dat hij net over dat onderwerp een klein gesprekje had gevoerd met de McLaren-coureur toen ze elkaar passeerden in de persruimte. "Ik had net al even met hem [Norris, red.] gesproken", begint Verstappen. "We hadden het erover dat het echt genieten was", klinkt het uiterst sarcastisch. Als Van Coldenhoven vervolgens meermaals probeert los te peuteren of Verstappen dit inderdaad sarcastisch bedoelt, houdt de Nederlander - met een cynisch lachje - z'n kaken stijf op elkaar.

F1 in 2026 "is niks" voor Verstappen, China ook niet veel beter

Verstappen bevestigde tussen neus en lippen door dat hij er nog steeds hetzelfde over denkt en dat hij dus absoluut geen fan is van de nieuwe manier van racen. "Dit is niks voor mij", klinkt het. Of het in China wellicht beter is? "Heb je gezien hoe lang het rechte stuk daar is?", countert Verstappen, die ook in Shanghai absoluut geen ander gevoel in de auto verwacht.

Uitspraken Verstappen onder vergrootglas

De reden dat Verstappen op z'n tong moest bijten tijdens het interview, is omdat hij meermaals kritisch is aangesproken op z'n uitspraken over de nieuwe reglementen, ook vanuit de FIA. Men vindt dat Verstappen de sport niet publiekelijk moet afvallen - en zeker niet al zo vroeg in het seizoen. De FIA hoopt dat Verstappen het allemaal even de tijd wil geven en het autosportorgaan benadrukt tevens dat het echt wel bereid is te luisteren naar de feedback van de coureurs.