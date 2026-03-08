De thuisrace van Oscar Piastri zat er al op, voordat het überhaupt begonnen was. De McLaren-coureur uit Melbourne crashte in de verkenningsronde van de pitstraat richting de grid, een halfuur voor de start van de wedstrijd. Hij legt uit wat er precies gebeurde.

Piastri had zich als vijfde gekwalificeerd voor de seizoensopener van de Formule 1, achter George Russell, Kimi Antonelli, Isack Hadjar en Charles Leclerc, en vlak voor teamgenoot Lando Norris. Hij zou echter niet op de grid verschijnen. De Australiër spinde bij het uitkomen van bocht 4 en schreef de papajakleurige bolide af, toen hij met de rechterkant hard de muur in ging. De schade was groot en dus kon hij niet deelnemen - een dag om te vergeten dus voor Piastri.

Moeilijk om te accepteren

"Het eerste wat ik wil benadrukken, is dat het grotendeels mijn schuld was", begon Piastri tegenover de aanwezige media, geciteerd door PlanetF1. "Mijn banden waren nog koud. Ik heb die kerb bij de exit elke ronde tijdens het weekend gebruikt, maar in dit geval had dat niet gehoeven."

Toch is het niet helemaal zijn schuld. "Tegelijkertijd had ik zo'n 100 kilowatt aan extra vermogen. Dat had ik niet verwacht en dat is niet iets kleins. Het lastige is dat alles normaal werkte. Het is gewoon hoe de power units werken volgens de reglementen."

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Piastri vindt dat moeilijk om te accepteren: "Het was makkelijker geweest als het puur lag aan koude banden en dat ik 'optimistisch' reed, maar als er nog zo'n factor van extra vermogen bij komt, dan is dat moeilijk om te slikken. Ik ben uiteraard teleurgesteld. Een scenario als dit had niet mogen gebeuren. Ik stond achterstevoren, voordat ik de kans had om te reageren, zo snel gebeurde het."

