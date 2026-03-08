Verstappen eerlijk over veelbewogen race: 'Veel Mario Kart-achtige dingen gezien'

Max Verstappen wist als zesde over de streep te komen tijdens de Grand Prix van Australië. De Nederlander moest veel plaatsen goedmaken vanaf P20 en wist bovendien de snelste ronde van de race neer te zetten. Hoewel dat anno 2026 geen extra punt meer oplevert, is het toch een fijne bevestiging voor het Oostenrijkse team.

Voor Verstappen zat er een inhaalrace in na de schuiver in Q1 tijdens de kwalificatie. Vanaf P20 zat de Red Bull-coureur er direct goed bij en in de openingsronden wist hij diverse plaatsen te winnen. Na de chaos en verschillende Virtual Safety Car-situaties wist hij door te stomen naar P6. Met nog tien ronden te gaan kwam ook Lando Norris in zicht. Die wist zijn positie te verdedigen, waardoor een echt gevecht uitbleef, en Verstappen uiteindelijk als zesde over de streep kwam, terwijl teamgenoot Isack Hadjar uitviel met motorproblemen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wijst naar problemen RB22

De Nederlander wist in de beginfase uit de problemen te blijven en veel plekken te winnen. "In het begin uit de problemen gebleven, maar wij zijn ook stukken sneller dan het hele middenveld. Daar moet je zonder kleerscheuren doorheen," zo opent hij bij Viaplay. Toch speelde er van alles: "Toen ik alleen reed, had ik heel veel graining en ook veel problemen met de remmen. Dat hij één kant op trok. Het stuur voelde niet fatsoenlijk aan. Niet heel veel positieve dingen eigenlijk, om eerlijk te zijn, gewoon qua gevoel."

Red Bull Ford

Het gevoel met de Red Bull Ford-motor was daarnaast ook goed, maar nog niet top: "Het is natuurlijk niet verkeerd. Voor de allereerste keer dat wij meedoen met onze eigen motor mogen we niet klagen. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen. Er zit wel vermogen in, maar nog niet om helemaal vooraan mee te doen. Maar dat is niet ons enige probleem."

Mario Kart

De Nederlander ging als een warm mes door de boter in het middenveld, maar zag ook een aantal opvallende zaken: "Ja, chaos. Je haalt iemand in op één recht stuk, en dan kun je weer ingehaald worden. De meeste auto's die ik inhaalde, ik heb ook betere bochtensnelheid, kunnen mij dan niet terug aanvallen. In het middenveld gebeurde er wel Mario Kart-achtige dingen."

LAP 49/58



Verstappen is getting closer and closer to Norris! 😮‍💨



The battle for P5 is incoming... 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/aTJ0E3qkqZ — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Gerelateerd