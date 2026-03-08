Na de crash van Oscar Piastri zien we dat Nico Hülkenberg bij het uitkomen van de laatste bocht is stilgevallen. Van de McLaren weten we dat die niet aan de start komt te staan. Boven de Audi van 'Hulk' hangt nu een vraagteken.

De wedstrijdleiding heeft laten weten dat Hülkenberg onderzocht zal worden door de stewards vanwege een overtreding van de starting procedure. Het is namelijk de bedoeling dat je gewoon zelf naar de grid rijdt.