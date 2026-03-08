LIVE | GP Australië: Russell start vanaf pole, Piastri en Hülkenberg niet op de grid
LIVE | GP Australië: Russell start vanaf pole, Piastri en Hülkenberg niet op de grid
We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op het Albert Park Circuit. De F1 Grand Prix van Australië is de seizoensopener van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 31e keer geracet op de baan in Melbourne. De temperatuur ligt rond de 23°C en afwisselend bewolkt en zonnig. Wat kan Max Verstappen doen vanaf P20? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
Hülkenberg van de grid geduwd
De problemen bij de Audi van Nico Hülkenberg zijn bevestigd: de zilveren bolide wordt van de grid geduwd. De Duitser start óf niet óf vanuit de pitstraat.
Verstappen vanaf P20
Heb je de kwalificatie gemist en vraag je je af waarom Max Verstappen zich als twintigste heeft gekwalificeerd? De Red Bull-coureur crashte in Q1 nog vóórdat hij een rondetijd had staan. Technisch directeur Pierre Waché liet weten dat de crash werd veroorzaakt door een "softwarefout", maar dat het gemakkelijk op te lossen zou zijn.
20 auto's op de grid?
Na de crash van Oscar Piastri zien we dat Nico Hülkenberg bij het uitkomen van de laatste bocht is stilgevallen. Van de McLaren weten we dat die niet aan de start komt te staan. Boven de Audi van 'Hulk' hangt nu een vraagteken.
De wedstrijdleiding heeft laten weten dat Hülkenberg onderzocht zal worden door de stewards vanwege een overtreding van de starting procedure. Het is namelijk de bedoeling dat je gewoon zelf naar de grid rijdt.
Nieuw onderdeel bij Antonelli
Mercedes heeft besloten de PU-ANC te vervangen bij Kimi Antonelli. De jonge Italiaan zal gewoon vanaf P2 mogen starten.
De Australische vloek duurt voort
Thuisheld verliest de controle in bocht 4
Oscar Piastri heeft de McLaren afgeschreven. Hij is gespind bij het uitkomen van bocht 4. De rechterkant heeft een heleboel schade. 21 auto's dus op de grid na de crash in de verkenningsronde van de lokale held.
Piastri crasht
Net nadat we zeggen dat we 22 auto's op de grid gaan zien, blijkt het 21 te gaan worden! Oscar Piastri is zojuist gecrasht in de verkenningsronde van de pits richting de grid! Ongelooflijk!
22 auto's op de grid
Voor het eerst sinds 2016 gaan we een Formule 1-race zien met 22 in plaats van 20 auto's. Cadillac maakt haar debuut vandaag met Sergio Pérez op P18 en Valtteri Bottas op P19.
Super clipping
Door de nieuwe power units krijgen de coureurs te maken met 'super clipping' en ook dat fenomeen hebben we bij GPFans uitgebreid uitgelegd. Lees het hieronder.
Compleet andere power unit
Vandaag zal er voor het eerst geracet worden met motoren die een fiftyfifty-verhouding hebben tussen vermogen van de verbrandingsmotor en vermogen van de elektromotor. Voor we van start gaan, lees hier gauw terug hoe de nieuwe motorreglementen van 2026 in elkaar steken.
Startgrid
Omdat er geen gridstraffen zijn uitgedeeld, zijn de posities van de kwalificatie hetzelfde als de startgrid. George Russell zal vanaf de pole position beginnen met Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli naast hem op de voorste rij. Max Verstappen, Carlos Sainz en Lance Stroll zetten geen rondetijd neer en vielen daardoor buiten de 107%, maar logischerwijs zijn de stewards het erover eens dat ze competitief genoeg zullen zijn in de race. Ze mogen dus gewoon meedoen in Melbourne.
Groepsfoto
De groepsfoto aan het begin van een Formule 1-seizoen is een jaarlijkse traditie.
Nieuwe motoronderdelen
Na de eerder vervangen motoronderdelen bij de Mercedes van George Russell, hebben ook Aston Martin, Audi en Williams werk aan de winkel gehad voor de zondag.
Om 5:00 uur van start
Goedemorgen en welkom bij het liveblog voor de seizoensopener van de Formule 1 in 2026, de Grand Prix van Australië! De start staat op de planning voor 5:00 uur Nederlandse tijd.
