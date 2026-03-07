close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Russell, Verstappen, socials

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole had geknokt"

Russell, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
4 reacties

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole had geknokt"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens George Russell had Max Verstappen een reële kans om de pole position te veroveren. De polesitter wees op de snelheid van Isack Hadjar en stelde dat Verstappen had kunnen meestrijden om de pole position.

Die strijd kwam er uiteindelijk niet, want Verstappen vloog er in Q1 vanaf. De Nederlander zag de achterkant van de RB22 blokkeren toen hij bocht één in wilde gaan. De wagen kwam zijwaarts in de bandenstapels terecht, waarmee de kwalificatie voor de viervoudig wereldkampioen voorbij was. Een start vanaf P20 is wat er rest voor de Red Bull Racing-coureur.

Russell: 'Verstappen had meegedaan om pole position'

Tegenover Viaplay legt Russell uit dat de W17 te weinig lof krijgt in verhouding tot de power unit. “De auto is fantastisch en krijgt niet genoeg complimenten. Iedereen praat namelijk over de motor, die natuurlijk hetzelfde is voor McLaren, Williams en Alpine. De motor is fantastisch”, opent de Engelsman. Daarbij stelt hij dat alles voor Mercedes goed is gevallen, want Russell had toch wel zorgen over de snelheid van Verstappen: “Vandaag was het de perfecte storm. De snelheid was goed en we hebben Max natuurlijk niet kunnen zien. Als je ziet waar Isack staat, kun je ervan uitgaan dat, op basis van Max’ eerdere resultaten hier, hij met ons om de pole had geknokt. Dan had het er iets anders uitgezien.”

Kansen op zege in Grand Prix van Australië

Wat betreft de kansen op de zege is Russell ook helder. Zo is de wagen in zijn ogen prima, maar de uitvoering moet wel goed gaan: “De snelheid is goed, de auto heeft een goed werkvenster. De grootste zorg zijn eigenlijk de procedures. Krijgen we de wagen van de lijn af? Staat de batterij en turbo in de juiste stand tijdens pitstops of safety-car-restarts? Veel van dit soort simpele dingen zijn niet zo simpel meer. Daar gaan we aan werken.”

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell Grand Prix van Australië Formule 1 Grand Prix van Australië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • 1 uur geleden
  • 8
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

  • 3 uur geleden
  • 10
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

  • Vandaag 07:55
  • 8
Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

  • Vandaag 06:14
  • 11
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

  • 3 uur geleden
  • 20
Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

  • 1 uur geleden
  • 7

Net binnen

12:14
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
11:55
Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"
11:21
Fans schrikken van crash Verstappen: 'Geen fan van Max, maar dit is niet zijn schuld'
11:10
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
10:51
FIA neemt beslissing over deelname Stroll aan Grand Prix van Australië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

9 minuten geleden
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

1 uur geleden 8
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg" Verstappen is niet happy

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

3 uur geleden 20
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers' Kritiek op Verstappen

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

3 uur geleden 10
Ontdek het op Google Play
x