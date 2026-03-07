Volgens George Russell had Max Verstappen een reële kans om de pole position te veroveren. De polesitter wees op de snelheid van Isack Hadjar en stelde dat Verstappen had kunnen meestrijden om de pole position.

Die strijd kwam er uiteindelijk niet, want Verstappen vloog er in Q1 vanaf. De Nederlander zag de achterkant van de RB22 blokkeren toen hij bocht één in wilde gaan. De wagen kwam zijwaarts in de bandenstapels terecht, waarmee de kwalificatie voor de viervoudig wereldkampioen voorbij was. Een start vanaf P20 is wat er rest voor de Red Bull Racing-coureur.

Russell: 'Verstappen had meegedaan om pole position'

Tegenover Viaplay legt Russell uit dat de W17 te weinig lof krijgt in verhouding tot de power unit. “De auto is fantastisch en krijgt niet genoeg complimenten. Iedereen praat namelijk over de motor, die natuurlijk hetzelfde is voor McLaren, Williams en Alpine. De motor is fantastisch”, opent de Engelsman. Daarbij stelt hij dat alles voor Mercedes goed is gevallen, want Russell had toch wel zorgen over de snelheid van Verstappen: “Vandaag was het de perfecte storm. De snelheid was goed en we hebben Max natuurlijk niet kunnen zien. Als je ziet waar Isack staat, kun je ervan uitgaan dat, op basis van Max’ eerdere resultaten hier, hij met ons om de pole had geknokt. Dan had het er iets anders uitgezien.”

Kansen op zege in Grand Prix van Australië

Wat betreft de kansen op de zege is Russell ook helder. Zo is de wagen in zijn ogen prima, maar de uitvoering moet wel goed gaan: “De snelheid is goed, de auto heeft een goed werkvenster. De grootste zorg zijn eigenlijk de procedures. Krijgen we de wagen van de lijn af? Staat de batterij en turbo in de juiste stand tijdens pitstops of safety-car-restarts? Veel van dit soort simpele dingen zijn niet zo simpel meer. Daar gaan we aan werken.”

