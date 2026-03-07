Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole had geknokt"
Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole had geknokt"
Volgens George Russell had Max Verstappen een reële kans om de pole position te veroveren. De polesitter wees op de snelheid van Isack Hadjar en stelde dat Verstappen had kunnen meestrijden om de pole position.
Die strijd kwam er uiteindelijk niet, want Verstappen vloog er in Q1 vanaf. De Nederlander zag de achterkant van de RB22 blokkeren toen hij bocht één in wilde gaan. De wagen kwam zijwaarts in de bandenstapels terecht, waarmee de kwalificatie voor de viervoudig wereldkampioen voorbij was. Een start vanaf P20 is wat er rest voor de Red Bull Racing-coureur.
Russell: 'Verstappen had meegedaan om pole position'
Tegenover Viaplay legt Russell uit dat de W17 te weinig lof krijgt in verhouding tot de power unit. “De auto is fantastisch en krijgt niet genoeg complimenten. Iedereen praat namelijk over de motor, die natuurlijk hetzelfde is voor McLaren, Williams en Alpine. De motor is fantastisch”, opent de Engelsman. Daarbij stelt hij dat alles voor Mercedes goed is gevallen, want Russell had toch wel zorgen over de snelheid van Verstappen: “Vandaag was het de perfecte storm. De snelheid was goed en we hebben Max natuurlijk niet kunnen zien. Als je ziet waar Isack staat, kun je ervan uitgaan dat, op basis van Max’ eerdere resultaten hier, hij met ons om de pole had geknokt. Dan had het er iets anders uitgezien.”
Kansen op zege in Grand Prix van Australië
Wat betreft de kansen op de zege is Russell ook helder. Zo is de wagen in zijn ogen prima, maar de uitvoering moet wel goed gaan: “De snelheid is goed, de auto heeft een goed werkvenster. De grootste zorg zijn eigenlijk de procedures. Krijgen we de wagen van de lijn af? Staat de batterij en turbo in de juiste stand tijdens pitstops of safety-car-restarts? Veel van dit soort simpele dingen zijn niet zo simpel meer. Daar gaan we aan werken.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
- 3 uur geleden
- 10
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- Vandaag 07:55
- 8
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
- 3 uur geleden
- 20
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
Net binnen
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- 9 minuten geleden
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
- 1 uur geleden
- 8
Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"
- 28 minuten geleden
Fans schrikken van crash Verstappen: 'Geen fan van Max, maar dit is niet zijn schuld'
- 1 uur geleden
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
- Vandaag 07:22
FIA neemt beslissing over deelname Stroll aan Grand Prix van Australië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari