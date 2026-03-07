Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli

George Russell heeft de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van 1:19.053 neer, en kwam daarmee meer dan een halve seconde onder de Ferrari's uit. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats, terwijl Kimi Antonelli een flink ongeluk meemaakte.

De enige trainingssessie van de zaterdag in Melbourne begon twintig minuten later dan gepland. Er was een zware crash in de Formule 3-sprintrace, waardoor de Tecpro-muur in bocht 5 gerepareerd moest worden. VT3 ging daarom pas om 12:50 uur lokale tijd van start. Het was zo'n 20°C en bewolkt. De Straight Mode-zone tussen bochten 8 en 9 zou geschrapt worden na feedback van een aantal teams en coureurs richting de FIA, maar dit werd vlak voor de sessie weer teruggedraaid. Er zijn hevige discussies bezig en er vinden tijdens en na VT3 evaluaties plaats. Lees er hier meer over.

Sainz valt vroeg in de sessie stil

Zoals we gewend zijn van de derde vrije training, had niet iedereen evenveel haast om naar buiten te gaan. De Alpines en Audi's evenals Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Sergio Pérez gingen als eerste de baan op. Ze begonnen aan verschillende programma's op de drie beschikbare bandencompounds. Hamilton opende de sessie met een zogeheten banker lap van 1:21.599 op de softs, voordat hij met een volle seconde verbeterde.

Na acht minuten viel de Williams van Carlos Sainz stil bij het uitkomen van de één na laatste bocht. Hij probeerde nog de pitstraat te bereiken, maar dat lukte net niet. Een virtual safety car-periode en daarna de rode vlaggen kwamen eraan te pas om de marshals de ruimte te geven de Williams veilig te stellen.

Stuivertje wisselen tijdens kwalificatieruns

VT3 op het Albert Park Circuit werd hervat met nog 39 minuten te gaan en, omdat er door de neutralisatie een boel tijd verloren was, kwam iedereen tegelijk de baan op. Alleen Lance Stroll en de uitgevallen Sainz kwamen niet in actie. Bij Aston Martin waren ze druk bezig met werken aan de Honda-power unit van de Canadees.

Alpine, Haas en Racing Bulls concentreerden zich eerst vooral op de long runs met de mediums en de harde compound, terwijl de rest short runs deden op de softs. Halverwege VT3 stond Hamilton weer bovenaan met een rondetijd van 1:20.176, een tiende onder Charles Leclerc. Max Verstappen vonden we op de vijfde stek achter Oscar Piastri en Kimi Antonelli, op drie tienden afstand van de Ferrari's. Audi zat er prima bij met Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg op P6 en P8, respectievelijk. Daartussenin vonden we Isack Hadjar.

Met nog 25 minuten te gaan, pakte Piastri eventjes de eerste plek af van Hamilton door 0.012 seconde sneller te gaan, voordat Leclerc met meer dan drie tienden verbeterde. Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad zaten binnen een seconde van de topteams en dat terwijl ze op de harde band stonden in plaats van de softs.

Mega-klapper voor Antonelli

Net voordat iedereen aan de tweede kwalificatieruns zou beginnen, maakte Antonelli een zware crash mee in de eerste bochtencombinatie bij aanvang van een snel rondje. De jonge Italiaan stapte ongedeerd uit, maar de Mercedes heeft een heleboel schade opgelopen. De rode vlaggen werden gezwaaid met nog 12 minuten op de klok.

Dankzij de rappe marshals kon VT3 nog hervat worden voor vier minuutjes. Dat gaf Russell de kans om te laten zien hoe competitief de nieuwe Mercedes daadwerkelijk is. Hij ging het circuit in Melbourne rond in een 1:19.053 en was meer dan een halve seconde sneller dan de Ferrari's en meer dan een seconde sneller dan Piastri, Hadjar en Verstappen. Lando Norris, Bortoleto en Ollie Bearman maakten de top tien af achter de gecrashte Antonelli.

