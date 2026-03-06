De FIA heeft aan de vooravond van het nieuwe seizoen de richtlijnen voor straffen in de Formule 1 herzien. Waar coureurs voorheen vaak wegkwamen met tijdstraffen voor incidenten op de baan, kunnen de stewards vanaf dit jaar veel zwaarder ingrijpen bij ernstige overtredingen.

In de meest extreme gevallen kan een rijder zelfs rekenen op diskwalificatie of een schorsing voor de volgende wedstrijd. De vernieuwde documenten leggen een sterke nadruk op de intentie achter een aanrijding. Terwijl een klein contact, zoals een aanraking of een 'kus', onbestraft kan blijven, wordt er strenger gekeken naar situaties met een "schijnbare opzettelijke of roekeloze intentie". De stewards hebben hiermee meer macht gekregen om in te grijpen bij incidenten waarbij opzet in het spel lijkt te zijn, om zo de veiligheid en sportiviteit op de baan te waarborgen.

Zware sancties

De FIA wil met de nieuwe richtlijnen een duidelijk signaal afgeven aan het veld. Voorheen waren de mogelijkheden voor stewards beperkt, maar de regels zijn nu aangescherpt voor situaties die als excessief worden beschouwd. In de officiële richtlijnen staat nu dat er ruimte is "voor diskwalificatie of schorsing van de volgende race in zeer extreme gevallen". Hiermee hoopt de bond gevaarlijk rijgedrag en opzettelijke botsingen uit de sport te bannen. Niet alleen directe botsingen worden harder aangepakt, ook het van de baan drukken van een concurrent is onder de loep genomen. Waar de stewards voorheen vooral keken of een actie roekeloos was, is de definitie nu uitgebreid. Een zwaardere straf kan nu worden uitgedeeld wanneer een coureur een ander "roekeloos of gevaarlijk of opzettelijk" van het asfalt dwingt. Dit moet voorkomen dat rijders hun positie verdedigen op een manier die de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Verstappen en Russell

De roep om meer duidelijkheid volgt na een bewogen jaar. Vorig jaar kreeg Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje nog drie strafpunten op zijn licentie en een tijdstraf van tien seconden na een aanrijding met George Russell. Hoewel de stewards die actie destijds niet omschreven als "opzettelijk" of "roekeloos", zorgde het incident voor veel discussie in de paddock. Onder de nieuwe richtlijnen zou een vergelijkbaar incident met bewezen opzet veel zwaardere sportieve gevolgen kunnen hebben. Naast de gevechten op volle snelheid zijn ook de regels voor situaties achter de Safety Car aangepast. De oude regel over het bewaren van maximaal tien autolengtes afstand is herschreven. Coureurs worden nu bestraft voor het "niet binnen de maximaal toegestane afstand tot de voorligger blijven". Daarbij wordt opgemerkt dat alleen "incidenten met aanzienlijke veiligheidsgevolgen" zullen leiden tot het toekennen van strafpunten op de licentie van een rijder.