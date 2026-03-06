close global

Hamilton, FIA, socials

FIA buigt zich over 'gevaarlijke actie' Colapinto, waardoor Hamilton moest uitwijken

Hamilton, FIA, socials — Foto: © IMAGO

FIA buigt zich over 'gevaarlijke actie' Colapinto, waardoor Hamilton moest uitwijken

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft zich gebogen over het moment dat Franco Colapinto en Lewis Hamilton in de openingsminuten van de tweede vrije training in Australië met elkaar beleefden. De Argentijn reed op de racelijn van het rechte stuk met zo’n lage snelheid dat Hamilton flink moest uitwijken om een zware botsing te voorkomen.

Tijdens de openingsessies in Australië bleek al dat het vrij druk was op de baan met 22 man, hoewel Fernando Alonso in de eerste training niet in actie kwam. Daarbij deden zich ook de nodige problemen voor. Zo had Oscar Piastri in VT1 geen vermogen, terwijl Max Verstappen een elektrisch probleem kende in de tweede oefensessie. Daarnaast verliep het rijden op de baan niet altijd even makkelijk, waarbij Colapinto en Hamilton elkaar ternauwernood ontweken.

Colapinto had problemen

De FIA heeft zich over het incident gebogen en legt uit dat het niet zal ingrijpen met een straf of boete. "Colapinto legde uit dat zijn auto een 'false neutral' had gekregen terwijl hij de laatste bocht naderde en het vermogen verloor toen hij de hoofdstraight op draaide. Terwijl het team hem via de radio instructies gaf om het probleem te proberen oplossen, bleef de coureur zijn auto langzaam aan de linkerkant van de hoofdstraight laten rollen, zoals het team hem had opgedragen voor het geval hij het probleem niet kon verhelpen en de auto moest stoppen," zo stellen de stewards in het rapport van de FIA.

Hamilton week uit, maar zag alles voor zich gebeuren

Daarbij lag er ook een rol voor Hamilton weggelegd: "Hoewel Hamilton een vrije zichtlijn op Colapinto had over een flink stuk van de hoofdstraight, was Hamilton blijkbaar verrast om Colapinto zo langzaam op de racelijn te zien rijden en moest hij ontwijkende acties ondernemen om een botsing te voorkomen."

Colapinto volgt instructies

De Argentijnse coureur hield zich echter aan de regels die van tevoren door de Race Director waren uitgelegd: "Hij zei dat het team hem had geïnstrueerd aan de linkerkant te blijven, omdat de Competitienotities van de Race Director (Emergency Exit Map) het uitgangspunt op de hoofdstraight aan de linkerkant van het circuit aangeven. Hij gaf aan dat, als hij had geprobeerd van de racelijn af te wijken terwijl hij geen vermogen had, hij een nog gevaarlijkere situatie had kunnen creëren." De FIA kan leven met die uitleg en zet daarom een punt achter het onderzoek.

