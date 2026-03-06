George Russell vertelde op de mediadag voor de F1 Grand Prix van Australië dat hij Red Bull Racing en Max Verstappen niet vertrouwde. Volgens de Mercedes-coureur zouden ze aan 'sandbaggen' hebben gedaan tijdens de tweede Bahrein-test. Het lijkt er op dat Russell nog wel eens gelijk zou kunnen hebben. Tegelijkertijd is er voor hemzelf geen goed nieuws.

Richting de seizoensopener in Melbourne was Russell vooral op zijn hoede voor Red Bull, ondanks dat Mercedes rapper was tijdens de testdagen. "Ik denk dat Red Bull er verdacht langzaam uitzag in de tweede test", klonk het tegenover de aanwezige media. "We hadden ze genoteerd als de snelste in de eerste test. En op basis van onze cijfers gingen ze zeven tienden langzamer in de tweede test. Ik heb er moeite mee om te begrijpen hoe zij in een week tijd zeven tienden hebben verloren." Hij verwacht dat Red Bull "erg sterk" zal zijn op het Albert Park Circuit.

Russell heeft mogelijk gelijk over Red Bull

Dat Red Bull een beetje met de handrem erop reed tijdens de tweede testweek, is iets waar Russell mogelijk gelijk over heeft. Autoracer meldt namelijk dat er een boel zorgen zijn over vibraties vanuit de power units en niet alleen bij Honda. Volgens de Italiaanse bron had Red Bull de Ford-motor teruggeschroefd vanwege vibraties om daarna voor Australië een oplossing te zoeken. Mercedes was na de wintertest wel tevreden over de performance van de krachtbron, maar zou weinig vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid.

Red Bull kan meekomen met Ferrari, vraagteken boven Mercedes-teams

Het is nog vroeg in het weekend, maar de resultaten in de eerste vrije training lijken dit te ondersteunen. De beloofde verbeteringen bij de Red Bull Ford hebben ervoor gezorgd dat Max Verstappen en Isack Hadjar goed konden meekomen met de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Ondertussen hadden Mercedes en diens klantenteams last van betrouwbaarheidsproblemen. Russell en Kimi Antonelli zaten een seconde af van Leclerc. Regerend wereldkampioen Lando Norris verreed slechts zeven ronden vanwege een kapotte versnellingsbak. Oscar Piastri had moeite met vermogen vinden in de eerste helft van de sessie, terwijl het hydraulisch systeem in de Williams van Alexander Albon de geest gaf.

