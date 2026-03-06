Charles Leclerc heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur zette een rondetijd van 1:20.267 neer, en kwam daarmee 0.469 seconde onder ploegmaat Lewis Hamilton uit. Max Verstappen completeerde de top drie, terwijl problemen Mercedes en diens klantenteam McLaren plaagden.

De allereerste officiële sessie van het Formule 1-seizoen 2026 begon om 12:30 uur lokale tijd in Melbourne. Na een bewolkte ochtend kwam het zonnetje door voor VT1 en de temperatuur lag rond de 20°C. De baan warmde op tot ruim boven de dertig graden. Er waren nog geen vijf minuten voorbij of vier coureurs meldden al problemen. Oscar Piastri reed rond zonder vermogen en de andere McLaren van Lando Norris kwam meteen terug naar de garage vanwege enorme schokken tijdens het op- en terugschakelen. Arvid Lindblad had nog geen honderd meter afgelegd, totdat zijn Racing Bulls de geest gaf. Fernando Alonso zou überhaupt niet deelnemen vanwege problemen met de Honda-krachtbron achterin de Aston Martin.

Stuivertje wisselen tussen Ferrari en Red Bull

Iedereen reed in de beginfase reed op de mediums en Max Verstappen stond na de eerste tien minuten bovenaan de tijdenlijst met een 1:22.920, voordat Kimi Antonelli er met een tiende onderdoor ging. Charles Leclerc ging vervolgens een halve seconde rapper dan beiden. De nieuwe teamgenoot van Verstappen, Isack Hadjar, ging paars in sectoren twee en drie om de eerste plek van Leclerc af te pakken met een 1:21.888. De Ferrari-coureur verbeterde al gauw met een 1:21.635, maar Hadjar ging opnieuw sneller met een 1:21.460. Ondertussen blokkeerde Verstappen in de remzone van bocht drie en raakte hij bijna de muur aan de linkerkant.

Arvid Lindblad is pushed back into the pit lane, and we briefly saw a VSC deployed 🟡#F1 #AusGP pic.twitter.com/XpmD3FYuvL — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Problemen bij Mercedes en McLaren?

Halverwege Vrije Training 1 in Melbourne vonden we Leclerc op de eerste plek met een 1:21.227. Verstappen kwam voor Hadjar terecht, maar zat nog op 0.176 seconde afstand van de snelste Ferrari. Lewis Hamilton zat nog net binnen een halve seconde van zijn teamgenoot op de vierde positie. Bij McLaren was er een boel geklaag over de betrouwbaarheidsproblemen. Norris had nog maar zeven ronden verreden zonder competitieve tijd. Piastri sprong omhoog naar P5, maar de lokale held was meer dan een seconde langzamer dan Leclerc. Op de mediums zagen we verrassend weinig van Mercedes. George Russell wisselde als eerste naar de softs en pakte op het wat snellere rubber de vijfde plek af van Piastri bij aanvang van de tweede helft van de sessie. Valtteri Bottas klaagde ondertussen over zijn voormalige ploegmaat Hamilton.

Ferrari één-twee, Lindblad verrast in de top vijf

Leclerc was ook op de softs het snelst met een 1:20.267, een halve seconde onder Hamilton en Verstappen. Hadjar vonden op P4 op acht tienden achterstand. Debutant Lindblad was indrukwekkend met de vijfde positie na die moeizame start. Piastri verloor erg veel tijd op de rechte stukken en kwam niet binnen een seconde van Leclerc. Ook Russell en Antonelli moesten een seconde toegeven. Audi maakte de top tien af met Gabriel Bortoleto voor Nico Hülkenberg.

In de slotfase stuiterde Hadjar nog even door de grindbak in de eerste bocht en viel Alexander Albon stil met een hydraulisch probleem voor de Williams. Sergio Pérez spinde en Bottas verloor één van zijn spiegels. Norris kwam vanwege een versnellingsbakprobleem niet meer naar buiten. Lance Stroll verreed slechts drie ronden op een halve minuut achterstand en Alonso kwam dus helemaal niet naar buiten.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

