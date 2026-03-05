Piastri neemt het op voor Brown: "Relatie alleen sterker geworden"
Volgens McLaren-coureur Oscar Piastri is zijn verstandhouding met CEO Zak Brown onveranderd goed, ondanks een bewogen jaar waarin de onderlinge verhoudingen binnen het team regelmatig onder een vergrootglas lagen. De Australiër benadrukt dat de band met zijn teambaas juist is gegroeid door de uitdagingen van het afgelopen seizoen, waarin teamorders en de strijd met teamgenoot Lando Norris voor de nodige spanningen zorgden.
Het seizoen 2025 werd gekenmerkt door de strikte handhaving van de zogenaamde 'Papaya Rules', wat leidde tot controversiële momenten in onder meer Italië en Australië. Hoewel Piastri vorig jaar zeven van zijn in totaal negen Grand Prix-overwinningen boekte, moest hij in het kampioenschap genoegen nemen met de derde plaats, slechts dertien punten achter wereldkampioen Norris. Ondanks de perceptie dat Norris bij vlagen werd voorgetrokken om zijn titelkansen te maximaliseren, spreekt Piastri van een positieve sfeer binnen de formatie uit Woking.
Relatie met Zak Brown
In gesprek over de interne dynamiek is Piastri duidelijk over zijn band met de Amerikaanse topman. "Mijn relatie met Zak is erg goed en deze is sterker geworden naarmate we elkaar langer kennen. Hij is zeker gezellig en het is goed om hem erbij te hebben", aldus de coureur, die dit weekend aan zijn vierde seizoen in de koningsklasse begint. De kritiek vanuit Australische hoek, waar Brown door sommigen als een 'schurk' werd bestempeld vanwege de teamorders in 2025, wordt door Piastri dan ook resoluut van de tafel geveegd. "Hij en Andrea zijn twee mensen met zeer verschillende stijlen die goed samenwerken. De relatie tussen Zak en mij is goed."
Lessen uit 2025
Hoewel McLaren vorig jaar met 833 punten op overtuigende wijze het constructeurskampioenschap opeiste, verliep de samenwerking tussen de coureurs niet altijd vlekkeloos. Piastri erkent dat er wrijving was, maar ziet dat als een natuurlijk proces voor een team dat strijdt om de hoogste prijzen. "Als team hadden we vorig jaar uiteraard een paar moeilijke momenten, zoals elk team dat heeft, maar ik denk dat onze relatie daaruit alleen maar sterker is geworden", zo klinkt het.
