close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

Piastri neemt het op voor Brown: "Relatie alleen sterker geworden"

A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris — Foto: © IMAGO

Piastri neemt het op voor Brown: "Relatie alleen sterker geworden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens McLaren-coureur Oscar Piastri is zijn verstandhouding met CEO Zak Brown onveranderd goed, ondanks een bewogen jaar waarin de onderlinge verhoudingen binnen het team regelmatig onder een vergrootglas lagen. De Australiër benadrukt dat de band met zijn teambaas juist is gegroeid door de uitdagingen van het afgelopen seizoen, waarin teamorders en de strijd met teamgenoot Lando Norris voor de nodige spanningen zorgden.

Het seizoen 2025 werd gekenmerkt door de strikte handhaving van de zogenaamde 'Papaya Rules', wat leidde tot controversiële momenten in onder meer Italië en Australië. Hoewel Piastri vorig jaar zeven van zijn in totaal negen Grand Prix-overwinningen boekte, moest hij in het kampioenschap genoegen nemen met de derde plaats, slechts dertien punten achter wereldkampioen Norris. Ondanks de perceptie dat Norris bij vlagen werd voorgetrokken om zijn titelkansen te maximaliseren, spreekt Piastri van een positieve sfeer binnen de formatie uit Woking.

Relatie met Zak Brown

In gesprek over de interne dynamiek is Piastri duidelijk over zijn band met de Amerikaanse topman. "Mijn relatie met Zak is erg goed en deze is sterker geworden naarmate we elkaar langer kennen. Hij is zeker gezellig en het is goed om hem erbij te hebben", aldus de coureur, die dit weekend aan zijn vierde seizoen in de koningsklasse begint. De kritiek vanuit Australische hoek, waar Brown door sommigen als een 'schurk' werd bestempeld vanwege de teamorders in 2025, wordt door Piastri dan ook resoluut van de tafel geveegd. "Hij en Andrea zijn twee mensen met zeer verschillende stijlen die goed samenwerken. De relatie tussen Zak en mij is goed." 

Lessen uit 2025

Hoewel McLaren vorig jaar met 833 punten op overtuigende wijze het constructeurskampioenschap opeiste, verliep de samenwerking tussen de coureurs niet altijd vlekkeloos. Piastri erkent dat er wrijving was, maar ziet dat als een natuurlijk proces voor een team dat strijdt om de hoogste prijzen. "Als team hadden we vorig jaar uiteraard een paar moeilijke momenten, zoals elk team dat heeft, maar ik denk dat onze relatie daaruit alleen maar sterker is geworden", zo klinkt het.

Gerelateerd

McLaren Oscar Piastri Zak Brown

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris optimistisch richting start seizoen: "Wij staan niet op achterstand"

Norris optimistisch richting start seizoen: "Wij staan niet op achterstand"

  • Vandaag 11:15
  • 5
Piastri tempert verwachtingen in Australië: "We zijn geen favoriet om te winnen"

Piastri tempert verwachtingen in Australië: "We zijn geen favoriet om te winnen"

  • Gisteren 13:06
Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"

Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"

  • 1 uur geleden
Hamilton wil winnen met Ferrari maar wijst naar Red Bull Racing als mogelijk obstakel

Hamilton wil winnen met Ferrari maar wijst naar Red Bull Racing als mogelijk obstakel

  • 2 uur geleden
Verstappen nuchter over nieuwe RB22: 'Al rijd ik in een winkelwagentje'

Verstappen nuchter over nieuwe RB22: 'Al rijd ik in een winkelwagentje'

  • 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

  • 3 uur geleden
  • 3

Net binnen

16:43
Video
VIDEO: 'F1 vervangt mogelijk afgelaste races niet' | GPFans News
15:53
Formule 1 onthult officiële introvideo voor 2026-seizoen
15:27
Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"
14:39
Hamilton wil winnen met Ferrari maar wijst naar Red Bull Racing als mogelijk obstakel
14:06
Verstappen nuchter over nieuwe RB22: 'Al rijd ik in een winkelwagentje'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Raket slaat in nabij F1-circuit Bahrein: dit is wat de F1 nog meer te wachten staat Oorlog Midden-Oosten

Raket slaat in nabij F1-circuit Bahrein: dit is wat de F1 nog meer te wachten staat

28 februari 2026 21:53 8
'Relatie tussen Norris en Magui is voorbij' Offgrid

'Relatie tussen Norris en Magui is voorbij'

19 februari 2026 20:55 11
Dit zijn alle veranderingen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026 | GPFans Special Special

Dit zijn alle veranderingen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026 | GPFans Special

4 januari 2026 07:27 2
Ocon en Verstappen leiden klaagzang over korte vakantie: "Twee F1-seizoenen in één" Korte winterstop

Ocon en Verstappen leiden klaagzang over korte vakantie: "Twee F1-seizoenen in één"

22 december 2025 08:21 2
Ontdek het op Google Play
x