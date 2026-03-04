Sainz gaat hand in hand met Verstappen naar de FIA: "Als ik niet tevreden ben..."
Carlos Sainz staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de Formule 1. Aanstaande zondag 8 maart gaat het seizoen officieel van start tijdens de Grand Prix van Australië. De kersverse Williams-coureur benadrukt dat de reglementen die dit jaar van kracht worden, een enorme uitdaging vormen voor de rijders. Mocht hij het gesprek aan willen gaan met Mohammed Ben Sulayem en Stefano Domenicali, dan wil hij dat hand in hand met Max Verstappen doen.
De complexiteit van de nieuwe generatie auto's is volgens Sainz niet te onderschatten. Met de introductie van systemen zoals actieve aerodynamica en de Boost-modus, en het verdwijnen van de MGU-H, verandert de manier van racen fundamenteel. De coureur van Williams vergelijkt de situatie met een academische uitdaging. "Ik heb geen universitair diploma, maar ik heb wel ooit de examens gehaald om de universiteit te mogen doen", grapt hij over zijn voorbereiding op de nieuwe terminologie. Toch erkent hij dat de materie soms ondoorgrondelijk is: "Vaak weten we het zelf niet eens", zo werd hij door Car and Driver geciteerd bij een persmoment van sponsor Estrella Galicia 0,0.
Samenwerking met Max Verstappen
Als voorzitter van de rijdersvakbond GPDA is Sainz bereid om op de barricaden te springen als de nieuwe regels het spektakel in de weg staan. Hij schroomt daarbij niet om de confrontatie op te zoeken met de top van de FIA en de Formule 1, waarbij hij steun verwacht van zijn collega's. "Als ik niet tevreden ben met wat ik zie, zal ik de eerste zijn die vanuit de GPDA met Ben Sulayem of Domenicali gaat praten. En als ik hand in hand met Max moet gaan, dan doe ik dat", stelt de Spanjaard strijdvaardig.
Sainz hoopt dat de koningsklasse bereid is om te luisteren naar de feedback van de coureurs zodra de eerste races zijn verreden. De focus moet volgens hem altijd liggen op het verbeteren van de sport voor de fans. "Ik heb de Formule 1 gevraagd om een open mind te hebben om het spektakel te veranderen en te verbeteren."
Coureurs als energiemanagers
Hoewel er veel kritiek is op de mate waarin coureurs nu bezig moeten zijn met energiemanagement, ziet Sainz ook kansen. Hij denkt dat zijn vermogen om strategisch na te denken in de auto hem een voordeel kan opleveren ten opzichte van de concurrentie. Toch wil hij niet dat de pure snelheid en het talent van een coureur ondergesneeuwd raken door het rekenwerk achter het stuur. "We gaan managers worden, maar dat waren we voorheen ook al", nuanceert hij de veranderde rol van de coureurs.
