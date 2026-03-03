Bottas kijkt vooruit op rentree en moet gridstraf inlossen bij debuut Cadillac
Valtteri Bottas maakt zich in Melbourne op voor zijn rentree in de Formule 1 met Cadillac. In gesprek met de Australische televisie blikt de Finse coureur vooruit op het raceweekend, waarin hij nog een gridstraf moet uitzitten.
Aankomende zaterdag zal ook Bottas kwalificeren, maar hij moet al rekening houden met een straf van vijf plaatsen terug op de grid. In 2024 was de Fin in Abu Dhabi verwikkeld in een gevecht met Kevin Magnussen, waarna hij een straf kreeg voor de botsing die daaruit volgde. Die kon Bottas echter niet meer inlossen, want zijn contract bij Sauber liep na die race af.
Bottas heeft er zin in
Bottas is door de Australische Formule 1-fans geadopteerd en dat merkt hij: "Ik voel absoluut de liefde, dus het voelt wel als een thuisgrand prix. Ik voel me enorm welkom elke keer als ik hier ben." Toch is Bottas er niet alleen voor de gezelligheid: dit weekend wordt er geracet en Cadillac maakt officieel zijn debuut in de Formule 1. "Het is eigenlijk al vrij bijzonder dat we hier staan, met een compleet nieuw team en alles wat we vanaf de grond hebben moeten opbouwen. Ik ben dan ook erg trots op iedereen."
Debuut Cadillac
Wat betreft de verwachtingen blijft hij nog wat voorzichtig, want het is moeilijk om het team in te schatten. "Het maakt dan ook niet uit hoe we het jaar starten. Ik ga natuurlijk mijn stinkende best doen, maar het is een langetermijnovereenkomst en een langetermijnproject. Dit weekend is de eerste stap en daarna gaan we echt doelen stellen. Dus ik kan niet echt zeggen waar ik zal eindigen in de kwalificatie."
