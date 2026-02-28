close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen met Pirelli band

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

Remy Ramjiawan
Max Verstappen met Pirelli band

De FIA heeft een kleine week voordat het seizoen van start gaat nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo komt er een wijziging in Q3 van de kwalificatie en heeft het orgaan zich gebogen over de controversiële ingreep voor de Grand Prix van Monaco, waarbij de teams een verplichte tweestopper moesten hanteren.

Volgende week gaat het nieuwe seizoen van start met compleet nieuwe wagens en motoren. Daarbij zal ook Cadillac debuteren als elfde team binnen de koningsklasse. De regels rondom de kwalificatie zijn daarvoor al aangepast. Zo vallen er tijdens Q1 en Q2 niet meer vijf coureurs per sessie uit, maar zes per sessie. Daardoor zal de top tien-kwalificatie nog altijd uit tien auto’s bestaan.

Één minuut extra in Q3

In die top tien-kwalificatie krijgen de coureurs ook één extra minuut. Zo bestond Q3 voorheen uit 12 minuten, maar is dat vanaf dit seizoen 13 minuten. De FIA heeft er niet direct een verklaring bij gegeven, maar het zou te maken kunnen hebben met de accu, die in 2026 een grotere rol speelt en op een iets andere manier moet worden opgeladen.

Verplichte tweestopper in Monaco wordt geschrapt

Daarnaast grijpt het orgaan ook in bij de regel die vorig jaar werd ingevoerd in Monaco, waarbij teams een verplichte tweestopper moesten uitvoeren. Het was bedoeld om het inhalen te bevorderen, maar pakte totaal niet zo uit. Daarbij hadden Red Bull Racing en Williams tactieken bedacht om het veld zo lang mogelijk op te houden, zodat een teamgenoot een gratis pitstop kon krijgen. De FIA ziet dat liever niet meer en de verplichte tweestopper voor de race in Monte Carlo wordt dan ook geschrapt.

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Lewis Hamilton FIA George Russell Charles Leclerc

Net binnen

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
Kwalificatieformat

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 20 minuten geleden
Ferrari pakt voordeel met vleugel achter uitlaat: andere F1-teams kunnen het niet ontwikkelen
FTM-vleugel

Ferrari pakt voordeel met vleugel achter uitlaat: andere F1-teams kunnen het niet ontwikkelen

  • 54 minuten geleden
FIA komt met verklaring na ingrijpen rondom compressietrucje
Compressieverhouding

FIA komt met verklaring na ingrijpen rondom compressietrucje

  • 1 uur geleden
Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
Races op de kalender

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

  • 1 uur geleden
FIA introduceert nieuwe meetmethode na ophef rondom compressieverhouding
Compressieverhouding

FIA introduceert nieuwe meetmethode na ophef rondom compressieverhouding

  • 2 uur geleden
Dunne over plotselinge overstap van McLaren naar Alpine: 'Dit werd minder mogelijk'
Alex Dunne

Dunne over plotselinge overstap van McLaren naar Alpine: 'Dit werd minder mogelijk'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
50.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x