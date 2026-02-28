De FIA heeft een kleine week voordat het seizoen van start gaat nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo komt er een wijziging in Q3 van de kwalificatie en heeft het orgaan zich gebogen over de controversiële ingreep voor de Grand Prix van Monaco, waarbij de teams een verplichte tweestopper moesten hanteren.

Volgende week gaat het nieuwe seizoen van start met compleet nieuwe wagens en motoren. Daarbij zal ook Cadillac debuteren als elfde team binnen de koningsklasse. De regels rondom de kwalificatie zijn daarvoor al aangepast. Zo vallen er tijdens Q1 en Q2 niet meer vijf coureurs per sessie uit, maar zes per sessie. Daardoor zal de top tien-kwalificatie nog altijd uit tien auto’s bestaan.

Één minuut extra in Q3

In die top tien-kwalificatie krijgen de coureurs ook één extra minuut. Zo bestond Q3 voorheen uit 12 minuten, maar is dat vanaf dit seizoen 13 minuten. De FIA heeft er niet direct een verklaring bij gegeven, maar het zou te maken kunnen hebben met de accu, die in 2026 een grotere rol speelt en op een iets andere manier moet worden opgeladen.

Verplichte tweestopper in Monaco wordt geschrapt

Daarnaast grijpt het orgaan ook in bij de regel die vorig jaar werd ingevoerd in Monaco, waarbij teams een verplichte tweestopper moesten uitvoeren. Het was bedoeld om het inhalen te bevorderen, maar pakte totaal niet zo uit. Daarbij hadden Red Bull Racing en Williams tactieken bedacht om het veld zo lang mogelijk op te houden, zodat een teamgenoot een gratis pitstop kon krijgen. De FIA ziet dat liever niet meer en de verplichte tweestopper voor de race in Monte Carlo wordt dan ook geschrapt.

