De FIA gaat vanaf 1 juni de veelbesproken compressieverhouding van de powerunits meten bij 130 graden Celsius. Dat gebeurt nadat de rivalen van Mercedes hebben geklaagd over de compressieverhouding van de Duitse powerunit, die tijdens het rijden niet de reglementaire verhouding van 16:1 zou behalen, maar op 18:1 zou liggen.

Tijdens de winterstop bleek dat Mercedes iets had gevonden met betrekking tot de compressieverhouding van de powerunit. Het Duitse team zelf benadrukte dat de FIA van alle ontwikkelingen op de hoogte was, maar niets vreemds had gezien. Toch waren Ferrari, Audi en Honda van mening dat het gevonden slimmigheidje tegen de geest van de reglementen zou indruisen. Red Bull had eerder een neutralere positie aangenomen en zou kennis hebben van het trucje, maar heeft zich de afgelopen weken alsnog bij Audi, Ferrari en Honda gevoegd.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf 1 juni nieuwe controles

Een geüpdatete versie van sectie C van het technische reglement van de FIA laat zien dat de internationale autosportbond vanaf 1 juni de compressieverhouding gaat meten bij 130 graden Celsius. De innovatie van Mercedes zou juist op hoge temperaturen werken en met de meting op 130 graden Celsius moet dat mogelijk teniet worden gedaan.

'Startdatum naar voren gehaald'

Eerder zou er een voorstel op tafel hebben gelegen om de nieuwe meting pas op 1 augustus in te laten gaan. Dat voorstel zou Mercedes hebben gesteund, maar kon niet op de goedkeuring van de rivalen rekenen. Door de startdatum van 1 juni zullen de nieuwe controles gelden vanaf de Grand Prix van Monaco.

Gerelateerd