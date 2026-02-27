Claire Dubbelman besloot na het afgelopen Formule 1-seizoen om de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) te verlaten. Ze besloot om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij de Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF). In een statement klaart ze de lucht na speculaties over de reden van het vertrek.

Dubbelman was de manager van het Noord-Europese kampioenschap van de Formule Renault 2.0 en het FIA Formula 3 European Championship, voordat ze negen jaar voltijds aan de slag zou gaan bij de internationale autosportbond. Ze werd de manager van de Formule 2 en de Formule 3 naast nog een twintigtal andere klasses. Vier jaar geleden werd ze ingezet bij de wedstrijdleiding van de Formule 1, voordat ze begin 2024 de promotie kreeg als officieel plaatsvervangend wedstrijdleider. De Nederlandse was de eerste vrouw en jongste persoon om die rol in F1 op zich te nemen.

Vertrek bij FIA was eigen beslissing

"Ik ben vertrokken bij de FIA en dat was geheel mijn eigen beslissing. Het zou me verdriet doen, als mijn keuze om te vertrekken verkeerd geïnterpreteerd werd", verklaart Dubbelman op haar social media. "Niets zeggen laat juist ruimte voor speculatie, en dus wilde ik mijn gedachten delen. Na bijna een decennium bij de FIA had ik het gevoel dat ik een punt bereikt had, waarbij ik alle mogelijke kansen gemaximaliseerd had binnen de organisatie. Het was mij duidelijk geworden dat de volgende stap in mijn carrière nodig was in een andere omgeving."

Dubbelman nog steeds dagelijks verbonden met F1

"Ik zag dat mijn vertrek zorgde voor vragen en daar ben ik comfortabel mee", vervolgde de Nederlandse. "De beslissingen die ik neem wat betreft mijn carrière, gaan echter niet om comfort. Het gaat voor mij altijd om groeien, verantwoordelijkheid en een impact maken. Ik zie het niet alsof ik de Formule 1 heb verlaten. Op veel manieren maakt de Formule 1 nog steeds deel uit van mijn dagelijkse leven. Door hier te zijn, heb ik het gevoel dat ik deel uit maak van de toekomst van de Formule 1 door de Saoedische motorsportfederatie te helpen."

