Oscar Piastri leek halverwege 2025 hard op weg naar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de derde positie in de puntenstand. Vooral Azerbeidzjan was een dramatisch weekend voor de McLaren-coureur. Zijn mental health-coach gaat in op hoe Piastri's mindset voor het goede veranderde gedurende het seizoen.

Na de Dutch Grand Prix, de eerste race na de zomerstop, lag Piastri 34 punten voor op teamgenoot Lando Norris en 104 punten voor op Max Verstappen. Vijf raceweekenden later en Piastri was de leiding in het kampioenschap kwijt en die zou hij niet meer terug kunnen pakken. Bakoe was een enorme tegenvaller voor hem. De Australiër crashte in Q3 en moest daarom vanaf P9 starten. Hij had een valse start en de McLaren viel vervolgens eventjes stil. De Australiër zou de openingsronde echter niet eens af kunnen maken, nadat hij opnieuw in de bandenstapels belandde. Hij eindigde het seizoen dertien punten achter Norris en elf punten achter Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Mediteren in plaats van doomscrollen

Emma Murray is de mental health-coach van Piastri en ze vertelde bij Dobbo's Podcast over de mindset van de coureur. "Toen ik een keer een gesprek had met Oscar, moesten we op een gegeven moment allebei lachen. Hij had zoiets van: 'Ik wil gewoon het wereldkampioenschap winnen. Waarom in vredesnaam moet ik een groter doel hebben dan dat? Wat een grap. Ik wil gewoon winnen.' En dat snapte ik, maar zijn verlangen om te winnen én het feit dat hij gehecht was aan dat het nodig was voor hem om te winnen, was de veroorzaker van waarom zijn prestaties achteruitgingen. Die twee dingen moesten we uit elkaar halen om ervoor te zorgen dat hij weer kon winnen."

Related image

Gedurende 2025 veranderde Piastri ook zijn ochtendroutine. Normaal gesproken bleef hij lang in bed 'rotten' en op zijn telefoon doomscrollen, maar op een gegeven moment besloten hij en zijn mental health coach dat het verstandig was om een dagboek bij te houden en te gaan mediteren.

Gerelateerd