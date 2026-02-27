Voormalig Formule E-coureur, maar ook Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne begrijpt de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-wagens. Vandoorne is het met de Nederlander eens dat Formule 1 vooral Formule 1 moet blijven en niet te veel de overstap naar Formula E moet maken.

In het Atelier Vêndome in Parijs presenteerde Peugeot de nieuwe livery voor het World Endurance Championship. Vandoorne is één van de coureurs die dit seizoen de kleuren van de Peugeot 9X8 2024 gaat verdedigen. Ook Théo Pourchaire, die onlangs bij Mercedes werd bevestigd als ontwikkelingscoureur, zal komend jaar naast Vandoorne plaatsnemen.

Artikel gaat verder onder video

Pourchaire trots om voor Frans merk te rijden

GPFans was aanwezig bij de presentatie van de nieuwe auto en sprak met de coureurs. Pourchaire reed in 2023 zijn laatste jaar in Formule 2 voordat hij in 2024 in de Super Formula uitkwam. Afgelopen jaar reed hij ook de 24 uur van Le Mans en kwam hij eenmalig voor Peugeot in actie, maar een langer verblijf was niet gegarandeerd. "Het is belangrijk om wat stabiliteit te hebben in mijn carrière. Het is een prachtige kans om een professionele coureur te worden. Om dan vervolgens een Frans merk te mogen vertegenwoordigen betekent veel voor mij," vertelt hij.

Peugeot 9X8 Hypercar

Vandoorne buigt zich over kritiek Verstappen

Vandoorne heeft naast zijn verleden in de Formule 1 ook veel ervaring in Formula E. Op de vraag of hij af en toe met Verstappen appt over de nieuwe F1-wagens, antwoordt hij: "Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik op dit moment meer met Raymond [Vermeulen] spreek dan met Max. Max is trouwens ook een van de slimste gasten op de grid, en hij zal zijn weg wel vinden. Ook de middelen die Formule 1-teams hebben, zitten op een ander niveau. Maar zeker, er zijn dingen die zij nog moeten ontdekken die wij al jaren in Formula E doen. Uiteindelijk ligt het ook een beetje aan hen om uit te zoeken hoe ze deze regels optimaal kunnen benutten."

Verstappen heeft zijn frustraties geuit over de nieuwe rijstijl en Vandoorne begrijpt dat wel: "Ik snap het volledig. Het is erg ingewikkeld geworden. Het is op een bepaalde manier best vreemd hoe we deze motoren moeten gebruiken, vooral met het energiemanagement dat je beschikbaar hebt. Het is nog steeds heel anders dan Formula E, maar er zijn zeker overeenkomsten."

'Formule 1 moet Formule 1 blijven'

Daarnaast is de Belgische coureur van mening dat de twee klassen nu misschien wel te veel overlap hebben: "Ik denk dat zijn punt is dat Formule 1 eenvoudig zou moeten zijn: snelle auto’s, puur racen, niet teveel nadenken eromheen. Nu moet je bijna begrijpen hoe deze auto’s werken, zeg maar. Het wordt daardoor erg complex. Ik denk dat Formule 1 Formule 1 moet blijven, en Formula E Formula E. Er is ruimte voor beide kampioenschappen om naast elkaar te bestaan, denk ik. Dat is waar hij op probeert te wijzen."

Gerelateerd