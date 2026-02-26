Hoewel er voor Mercedes de afgelopen weken geen vuiltje aan de lucht leek te zijn, deden zich toch enkele kleine betrouwbaarheidsproblemen voor met de nieuwe krachtbron. Volgens Autoracer zijn de problemen groter dan gedacht en heerst er binnen het team grote zorg over de betrouwbaarheid van de Duitse powerunit.

Mercedes wordt door de geluiden in de paddock nog altijd bestempeld als titelfavoriet. Het Duitse team heeft in het verleden laten zien dat het in staat is om de krachtigste powerunit te bouwen, en ook voor 2026 lijken de signalen goed. Daarnaast heeft het team een slimmigheidje gevonden in de compressieverhouding, waardoor extra vermogen beschikbaar zou zijn. Hierover zijn de rivalen echter niet te spreken, waardoor het onderwerp nog altijd op tafel ligt bij de FIA.

'Mercedes bezorgd om betrouwbaarheid'

Desondanks zag de powerunit er in Barcelona en Bahrein goed uit, hoewel er hier en daar kleine problemen waren. Volgens het Italiaanse medium waren die zorgen echter flink groot binnen het team. De problemen met de motor zouden ertoe hebben geleid dat er tijdens de testweken met een wat conservatievere motorstand werd gereden. Het fabrieksteam van Mercedes reed in Bahrein bovendien met de nieuwste versie van de krachtbron, terwijl de klantenteams het nog met een oudere versie moesten doen. Bij de start van het seizoen in Melbourne zullen de klantenteams wel beschikken over de nieuwste variant, maar Toto Wolff zou toch zeer bezorgd zijn over de betrouwbaarheid van die specifieke lijn aan powerunits.

F1-journalist Roberto Chinchero geeft bij het medium aan: "De Mercedes-motor is niet zo betrouwbaar als ze dachten. In Bahrein hebben ze twee motoren weggegooid vanwege twee verschillende problemen. Mij is verteld dat ze in Australië de motormapping moeten gebruiken die de klanten in Bahrein gebruikten, om de motor niet te overbelasten."

