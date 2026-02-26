Kelly Piquet (37) heeft op Instagram beelden gedeeld van haar weekendje in Italië met Max Verstappen (28). Het tweetal bevond zich in goed gezelschap en leken het erg naar hun zin te hebben. Toch was er ook slecht nieuws voor Kelly, zo liet ze zelf weten. De brunette is namelijk getroffen door een buikvirus en moest zodoende haar tripje naar Milaan cancelen.

Kelly en Max hadden afgelopen weekend even wat tijd samen en die brachten ze door in Florence, de hoofdstad van de regio Toscane in Italië. Het is de bakermat van de renaissance en daarmee een van de bekendste cultuursteden van Europa. Voor Verstappen en Piquet betrof het een snel tripje, want vanuit Nice vlogen ze binnen anderhalf uur richting de Italiaanse stad. In een carrousel van vijftien foto's op Instagram gaf Kelly een inkijkje in hun romantische weekend. De beelden, die zijn vastgelegd in een analoge stijl, tonen het paar in gezelschap van een selecte groep vrienden. "Le weekend on film", zo luidt het bijschrift. Onder de aanwezigen waren onder meer ontwerpster Maria Sole Cecchi en Eva Cavalli, de echtgenote van de bekende modeontwerper Roberto Cavalli.

Kelly geniet volop met Verstappen, maar heeft ook slecht nieuws

Het gezelschap verbleef tijdens de festiviteiten in het luxe La Gemma Hotel, een locatie die eigendom is van de familie Cecchi. Het weekend stond in het teken van de verjaardagen van Cavalli en Rita Gulbenkian. Op de gedeelde beelden is te zien hoe Verstappen en Piquet onder meer dineerden bij de iconische Harry's Bar, een bekende hotspot voor de internationale jetset aan de Lungarno Vespucci. Kelly sloot de lange fotoreeks op Instagram af met een ludiek kiekje van haarzelf met Verstappen, geschoten met haar iPhone. Maar vanaf daar ging het bergafwaarts voor Kelly, die ook minder leuk nieuws deelde op haar Stories.

Kelly Piquet geveld door buikvirus

Op haar Stories liet Kelly in eerste instantie weten dat ze flink wat repen chocolade had ingeslagen in Londen, om vervolgens met het slechte nieuws te komen, waardoor ze ook haar reis naar Milaan moest annuleren. "Ik had beloofd deze [chocolade] nooit meer te komen, maar ik kwam ze tegen in Londen. Ik heb 15 repen gekocht, in iedere smaak. Als ik hersteld ben van m'n buikvirus dan verwacht ik dat deze [repen] maximaal twee weken mee gaan. Je bent gewaarschuwd."

