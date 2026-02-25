Christian Horner doet in het niewe seizoen van Drive to Survive uit de doeken dat hij niet het idee heeft dat de familie Verstappen achter zijn ontslag bij Red Bull Racing heeft gezeten, in tegenstelling tot het vermoeden van George Russell.

Na ruim twintig jaar dienstverband werd Christian Horner afgelopen jaar na de Grand Prix van Silverstone op staande voet ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Op dat punt heerste er al enige tijd onrust binnen de Oostenrijkse grootmacht, maar ook de performance maakte een duikeling. De Red Bull-top besloot te breken met Horner en Laurent Mekies vanuit zusterteam Red Bull Racing naar voren te schuiven als teambaas. Horner heeft zich sindsdien op de achtergrond gehouden, al doen geruchten over een terugkeer in de paddock bij andere teams constant de ronde.

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive dat op vrijdag 27 februari op Netflix verschijnt, vertelt Horner: "Na de Grand Prix van Australië gingen we naar Silverstone. Max kwalificeerde zich als eerste, maar kwam als vijfde over de streep", vertelt Horner in het nieuwe seizoen van Drive to Survive, dat vrijdag 27 februari op Netflix verschijnt. "24 uur later werd mij gevraagd om een meeting in Londen bij te wonen. Daar werd mij verteld dat ik vanaf dat moment operationeel gezien niet langer betrokken was bij het managen van het Formule 1-team van Red Bull."

Shit sandwich

Hij vervolgt: "Ik voel pijn en verdriet. Het ging heel snel, en ik kreeg niet echt de kans om afscheid te nemen. Ik had nooit gedacht in deze positie terecht te komen. Je eerste reactie als je een shit sandwich als dit voorgeschoteld krijgt, is: 'Fuck jullie.' Er is mij iets afgenomen dat niet mijn keuze was. Iets wat mij heel dierbaar was. Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik deed mijn best voor mijn team."

Russell haalt uit naar Verstappens

Het ontslag van Horner is een groot onderwerp in het nieuwe seizoen. Ook voordat de beslissing wordt genomen, komt het onderwerp ter sprake. Zo zegt Mercedes-coureur George Russell op een gegeven moment: "De Verstappens hebben duidelijk erg veel macht in dat team", klinkt het. "Ze houden ervan om de situaties te manipuleren. Om welke reden dan ook, ze mogen Horner niet. Ze proberen hem de deur uit te werken."

Verstappens geen invloed gehad op ontslag volgens Horner

Horner zelf beweerd in hetzelfde seizoen echter anders: "Zijn vader [Jos Verstappen] is nooit mijn grootste fan geweest. Hij heeft zich over mij uitgelaten, maar ik geloof niet dat de Verstappens hier op wat voor manier dan ook verantwoordelijk voor waren. Volgens mij was dit een beslissing van OIiver Mintzlaff, met Helmut Marko als adviseur. De situatie veranderde binnen het bedrijf en de groep tot de oprichter [Dietrich Mateschitz] overleed. Na het overlijden van Dietrich werd ik waarschijnlijk gezien als iemand met te veel macht."

