Het achtste seizoen van de docuserie Drive to Survive verschijnt vrijdag 27 februari op Netflix. Inmiddels zijn de namen van de acht verschillende afleveringen bekend, en daarbij valt op dat de streamingdienst aandacht besteedt aan een veelbesproken moment van Max Verstappen.

Het eerste seizoen van de inmiddels populaire serie Drive to Survive verscheen in 2019 op Netflix. De serie geeft een kijkje achter de schermen van de Formule 1, en wordt door velen geprezen vanwege de opgevangen gesprekken en interessante inkijkjes. Er is echter ook geregeld kritiek, omdat de show het niet schroomt hier en daar behoorlijk wat drama toe te voegen. Zo lieten de producenten het in eerdere seizoenen eens lijken alsof Max Verstappen enorm de pest in had na de overwinning van Lando Norris in Miami. Puntje van kritiek hierbij is alleen dat de beelden van de balende Verstappen uit Zandvoort kwamen. En zo zijn er meer voorbeelden waar het geschetste beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Drive to Survive seizoen acht

Ondanks dat de serie duidelijk heeft bijgedragen aan de populariteit van de Formule 1, met name op Amerikaanse bodem, is dus niet iedereen een even grote fan. Verstappen heeft meer dan eens kritiek geuit op de serie en weigerde in het verleden om interviews te geven aan de Netflix-crew, waardoor hij nauwelijks in de serie voorkwam. Netflix is vervolgens met de viervoudig wereldkampioen om tafel gegaan om te bespreken wat er voor nodig was om de Limburger weer deel te laten nemen. Sindsdien maakt Verstappen weer met enige regelmaat zijn opwachting.

Netflix speelt in op titelstrijd Verstappen

Zo ook in het nieuwe seizoen, zo lijkt het. De achtste en laatste aflevering van het nieuwe seizoen heet namelijk "Call me Chucky". Een verwijzing naar een uitspraak van Verstappen. Afgelopen seizoen vergeleek McLaren-CEO Zak Brown de inhaalrace van Verstappen in het kampioenschap met iemand uit een horrorfilm waar je maar niet van afkwam, waarna Verstappen liet optekenen dat hij hem "Chucky" mocht noemen, verwijzend naar de gelijknamige horrorfilms. Deze aflevering zal dan ook gaan over de zinderende titelstrijd van afgelopen seizoen.

Drive to Survive seizoen acht - afleveringen

Aflevering één: New Kids on the Track

Aflevering twee: Strictly Business

Aflevering drie: The Number 1 Problem

Aflevering vier: A Bull with No Horns

Aflevering vijf: The Sky's the Limit

Aflevering zes: The Duel

Aflevering zeven: What Happens in Vegas

Aflevering acht: Call me Chucky

