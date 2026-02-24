Volgens Carlos Sainz moeten de Formule 1 en de FIA openstaan voor mogelijke aanpassingen aan de nieuwe reglementen. De Williams-coureur, die tevens de rol van directeur bij de coureursvakbond GPDA vervult, stelt dat de koningsklasse flexibel moet blijven als de nieuwe regels in de praktijk niet blijken te werken.

Het nieuwe F1-tijdperk brengt ingrijpende technische veranderingen met zich mee. De focus ligt op een grotere rol van elektrisch vermogen in de V6-turbohybrides, waarbij de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektromotor verschuift naar een fiftyfifty-verdeling. Dit is een enorme verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Het piekvermogen vanuit de batterij was toen nog 120kW, maar sinds 2026 is het 350kW. Coureurs moeten daardoor nu elke ronde intensief energie terugwinnen.

Kritiek op rijgedrag van nieuwe auto's

Niet iedereen is enthousiast over de nieuwe koers van de Formule 1. Max Verstappen uitte eerder al stevige kritiek en vergeleek de nieuwe generatie auto's met "Formule E op steroïden". Tevens noemde hij het "anti-racen" en "niet F1-waardig". Sainz begrijpt de zorgen en benadrukt dat de impact per circuit zal verschillen. "Melbourne gaat zeker uitdagender worden, maar ik kan niet zeggen hoeveel omdat ik nog niet in de simulator heb gezeten met wat we in Melbourne gaan aantreffen", aldus de Spanjaard tegenover Motorsport Week. Voor 2022 werd het Albert Park Circuit aangepast en is het een veel snellere baan geworden.

Sainz roept FOM en de FIA op open vizier te houden

Sainz heeft Formula One Management en de FIA opgeroepen om aan het begin van dit seizoen een open vizier te houden. Hij vindt dat de regels aangepast moeten worden afhankelijk van het circuit, als blijkt dat energiemanagement ergens niet goed mogelijk is. "Mijn boodschap aan FOM en de FIA is dat we aan het begin van het jaar open-minded moeten blijven voor het geval de reglementen die we hebben bedacht, misschien te overdreven zijn wat betreft de hoeveelheid energieterugwinning en energiegebruik die we in een ronde doen", legt Sainz uit. Hij erkent dat het voorspellen van de effecten van zulke grote wijzigingen lastig is, maar pleit voor het belang van de Formule 1.

Aanpassen van de regels

"Ik denk dat we de reglementen misschien een beetje moeten aanpassen. En eerlijk is eerlijk, het is niet makkelijk omdat het zo'n grote verandering is. Ik denk niet dat iemand wist hoeveel downforce, luchtweerstand en gebruik van elektrisch vermogen de auto zou hebben", vervolgt Sainz. Hij besluit met een duidelijk verzoek aan de machthebbers: "Mijn enige vraag zou zijn om open te blijven voor het geval we moeten finetunen of aanpassen om het kampioenschap en de show nog beter te maken. Dat is mijn enige boodschap. Ik denk dat we flexibel moeten beginnen, in plaats van ons vast te leggen op een bepaald niveau van energiemanagement."

