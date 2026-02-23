Hoewel Max Verstappen veel bewondering heeft voor wat vader Jos Verstappen laat zien in de rallysport, moet hij in de Up To Speed-podcast toegeven dat hij dat zelf niet ambieert.

Jos ‘The Boss’ wist in de jaren negentig en de beginjaren van de jaren 2000 furore te maken in de Formule 1. In 2003 zette hij een punt achter zijn Formule 1-carrière en hoewel hij daarna nog in de A1 Grand Prix uitkwam, stonden de jaren erna vooral in het teken van het opleiden van zoon Max. Nu de viervoudig kampioen al enkele jaren op eigen benen kan staan, is vader Jos ook weer terug te vinden achter het stuur. De 53-jarige coureur wist vorig jaar kampioen te worden in het Belgische rallykampioenschap en komt dit jaar uit in het Europees rallykampioenschap (ERC).

Max Verstappen: 'Moet alles geven om hem in één ronde te verslaan'

Max legt uit dat hij toch wel onder de indruk is van zijn vader: “Ja, om eerlijk te zijn, het is best wel gek. Wat ik echt indrukwekkend vind, is dat hij nu 53 jaar oud is, bijna 54, en dat hij racet tegen mannen van eind twintig, begin dertig (...) Hij is er echt heel goed in, om eerlijk te zijn. Hij vindt het geweldig. Hij is heel moeilijk te verslaan. Als we bijvoorbeeld een klein stukje land op een vliegveld huren en ze leggen er een circuit aan en we rijden samen, dan moet ik echt alles geven om hem in één ronde te verslaan.”

'Een boom beweegt niet, dat is mijn grens'

Toch ziet de Red Bull-coureur zichzelf niet rallyen; daarvoor vindt hij het simpelweg te gevaarlijk: “Ik vind het echt gaaf, maar ik denk er wel aan dat als ik een fout maak en tegen een boom aanrijd, die boom niet beweegt. Dat is mijn grens. Dat wil ik niet. Het is gewoon te riskant.” In de Formule 1 liggen de snelheden hoger, maar zijn er ook andere veiligheidsmaatregelen. “En ik weet dat dit misschien een beetje gek klinkt, maar in de Formule 1 is er in de meeste gevallen een vangrail bij een ongeluk; een goed ontworpen vangrail die de impact beter moet opvangen. In mijn ogen is het toch iets anders. Het is een risico dat ik niet wil nemen, maar het is wel heel gaaf om te zien.”

