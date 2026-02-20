close global

Jos Verstappen in Monaco

VIDEO: Red Bull-motor geeft Jos Verstappen vertrouwen | GPFans News

VIDEO: Red Bull-motor geeft Jos Verstappen vertrouwen | GPFans News

Brian Van Hinthum

Jos Verstappen was ook aanwezig in Bahrein en is zeer te spreken over de progressie die Red Bull Racing deze winter heeft geboekt. Jos stelt dat de rust binnen de formatie is teruggekeerd en dat de eerste signalen van de nieuwe krachtbron veelbelovend zijn.

