VIDEO: Red Bull-motor geeft Jos Verstappen vertrouwen | GPFans News
VIDEO: Red Bull-motor geeft Jos Verstappen vertrouwen | GPFans News
Jos Verstappen was ook aanwezig in Bahrein en is zeer te spreken over de progressie die Red Bull Racing deze winter heeft geboekt. Jos stelt dat de rust binnen de formatie is teruggekeerd en dat de eerste signalen van de nieuwe krachtbron veelbelovend zijn.
Gerelateerd
Net binnen
Samenvatting
Ferrari maakt statement met geweldige vrijdag, Aston Martin-drama compleet
- 2 uur geleden
VIDEO
VIDEO: Red Bull-motor geeft Jos Verstappen vertrouwen | GPFans News
- 25 minuten geleden
McLaren
McLaren na wintertests in Bahrein: "Ferrari en Mercedes de teams om te verslaan"
- 1 uur geleden
Ferrari
Herbert plaatst vraagtekens bij Ferrari: "Vergelijkbare plek met vorig jaar"
- 2 uur geleden
Problemen!
Aston Martin heeft genoeg gezien en pakt boel vroegtijdig in op vrijdag Bahrein
- 3 uur geleden
- 2
Jos Verstappen
Jos Verstappen over start Red Bull: "Rust is teruggekeerd, we zijn blij"
- Vandaag 14:36
- 5
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- Vandaag 08:00
50.000+ views
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
50.000+ views
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
40.000+ views
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
30.000+ views
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
30.000+ views
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari