F1 hoort klachten over vele stratencircuits en komt met reactie
Stefano Domenicali, CEO van Formule 1, onthult dat het management de klachten van fans over het aantal stratencircuits dat de afgelopen jaren aan de kalender is toegevoegd, heeft gehoord. De Italiaan legt uit dat het orgaan hierop reageert en dat FOM van plan is zich weer iets meer te richten op permanente circuits.
De afgelopen jaren zijn er steeds meer stratencircuits toegevoegd. De één valt meer in de smaak dan de andere, maar dit gaat vaak ten koste van de permanente circuits. Het grote verschil is dat coureurs zich op stratencircuits vaak moeten inhouden om geen fouten te maken, terwijl de wagens op circuits die speciaal zijn gebouwd voluit kunnen gaan.
Permanente banen terugbrengen op kalender
Veel fans hebben zich de afgelopen jaren laten horen over de trend van de sport om steeds vaker naar stratencircuits af te reizen. Domenicali legt bij LastWordsonSports uit dat de sport die kritiek heeft gehoord en daarom bezig is om de Grand Prix van Turkije terug te brengen: "Turkije is, laten we zeggen, nog niet 100% bevestigd. Hou dat even in de gaten, zou ik zeggen. Daarnaast is dit ook een antwoord op de mensen die zeiden dat er te veel stratencircuits zijn. De nieuwe circuits die eraan komen zijn [permanente] circuits, geen stratencircuits."
Het circuit in Madrid dat dit jaar debuteert, betreft een semi-stratencircuit. Met de bevestiging van Portugal is er echter een permanente baan aan de kalender toegevoegd. De Italiaan benadrukt dat dit een manier is om de fans tegemoet te komen en legt uit dat er in de toekomst nog wijzigingen mogelijk zijn.
